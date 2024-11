Peu de gens le savent, mais votre smartphone vous fait payer une taxe pour un service que vous n'utilisez jamais

Cette taxe peut peser une certaine somme au moment d'acheter votre téléphone, qu'il soit neuf ou reconditionné.

Un smartphone neuf peut vite coûter cher. Les modèles les plus récents et évolués dépassent largement le montant d'un SMIC en France et certains appareils peuvent même attendre les 2000 euros lorsque vous y ajoutez quelques options concernant le stockage ou la mémoire vive. C'est pourquoi bon nombre de Français se tournent vers des appareils plus simples et accessibles en terme de prix. Pourtant, lorsque l'on compare le prix d'un appareil vendu en France avec son tarif sur le sol américain, on remarque rapidement une assez grosse différence tant un smartphone coûte plus cher chez nous.

En cause : les différentes taxes européennes et françaises qui peuvent toucher un produit importé. Ces taxes n'ont cependant pas que des mauvais côtés puisqu'elles incitent les consommateurs à acheter auprès d'enseignes domiciliées en France ou avec des boutiques présentes physiquement dans le pays. Il existe cependant une taxe dont beaucoup de possesseurs de smartphone ignorent l'existence et qui concerne un service que très peu de monde utilise.

Baptisée "taxe sur la redevance privée", cette dernière n'est pas vraiment une taxe en réalité, mais une rémunération offerte aux auteurs, éditeurs, artistes et producteurs de musique. Elle est collectée auprès de fabricants d'appareils de stockages comme des clefs USB, disques durs externes et... smartphones. Son principe : prendre une partie du prix de votre appareil pour le reverser aux artistes afin de contrebalancer le fait de pouvoir stocker de la musique sur votre produit.

Concrètement, puisque votre téléphone est capable de stocker des fichiers MP3, il est soumis à la redevance privée et son achat est accompagné d'une partie reversée aux artistes. Pourtant, et selon plusieurs études menées en France, très peu de possesseurs de smartphone stockent encore des musiques localement sur leur appareil. La grande majorité profite désormais d'applications et sites de streaming de vidéos ou de musiques comme YouTube ou Spotify pour écouter de la musique. Une solution souvent jugée plus rapide et pratique, et qui ne nécessite que quelques secondes pour trouver sa musique préférée.

Télécharger et stocker des fichiers MP3 est généralement plus long à mettre en place et souvent illégal si vous ne passez pas par un distributeur officiel et payez les droits de téléchargement. Le sujet de la taxe sur la redevance privée est régulièrement revenu dans le débat public ainsi qu'au gouvernement. Plusieurs acteurs du milieu ont déjà tenté d'y mettre fin en la désignant comme "inutile" ou "stupide". Elle représente tout de même un peu plus de 10 euros sur le tarif total de l'achat d'un smartphone.

Cerise sur le gâteau : cette taxe est valable sur les smartphones neufs, mais également sur les reconditionnés qui ont déjà été sujets à cette même taxe lors de leur première vente en tant qu'appareils neufs ! Vous payez donc deux fois la même rémunération pour un service qui vous n'utilisez sans doute même pas.