WhatsApp cessera de fonctionner sur plusieurs iPhone dans quelques semaines, mais il existe une technique pour continuer de l'utiliser

WhatsApp vient d'indiquer sur son site officiel que l'application ne sera plus prise en charge sur plusieurs modèles de téléphones toujours très répandus.

WhatsApp a beau être une application très utilisée à travers le monde, ses développeurs doivent tout de même la mettre régulièrement à jour pour éviter des failles de sécurité et divers bugs. Ces mises à jour peuvent également amener à la fin du suivi de l'application pour les appareils les plus anciens, comme c'est régulièrement le cas depuis quelques années.

Dans une notification envoyée récemment sur plusieurs appareils, WhatsApp informe ses utilisateurs d'une décision assez radicale à venir : l'application ne sera bientôt plus prise en charge sur certains smartphones populaires. Cet décision permet aux développeurs de WhatsApp de continuer à proposer des nouveautés et corriger les bugs de l'application sur une majorité d'appareils. Malheureusement, certains smartphones trop vieux ne peuvent pas supporter les mises à jour les plus récentes qui sont proposées, et c'est pourquoi les développeurs doivent abandonner ces appareils.

La notification envoyée aux utilisateurs concerne ceux qui disposent d'un iPhone avec la version iOS 15.1 ou antérieure. Cette mise à jour date de septembre 2021 et s'avère un peu trop vieille pour être supportée par WhatsApp aujourd'hui qui a donc décidé de l'abandonner à partir du 5 mai 2025. Vous ne pourrez donc plus utiliser WhatsApp ou vous exposer à des risques de cybersécurité. Il est donc vivement conseillé de mettre à jour votre iPhone en passant à une version plus récente.

Cette information concerne avant tout les possesseurs d'iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Ces trois appareils n'étant pas compatibles avec la version 15.1 d'iOS, ils ne peuvent donc pas installer la mise à jour leur permettant de continuer à utiliser WhatsApp. Si vous possédez l'un de ces iPhone, il est donc conseillé de passer à un modèle plus récent. Pour rappel les iPhone 5S, 6 et 6 Plus sont sortis respectivement en septembre 2013 et 2014. Ils s'agit donc de smartphones avec près de dix ans d'ancienneté et qui s'exposent à de multiples risques en matière de cybersécurité.

Pour autant, ces trois modèles sont toujours très utilisés aujourd'hui. On estime que l'iPhone 5s représentait 64% des ventes d'Apple lors de sa sortie et ce modèle fût un véritable carton à l'époque. Il est donc certain que de multiples iPhone 5s circulent encore aujourd'hui et soient toujours utilisés malgré le fait qu'ils ne puissent supporter les dernières mises à jour d'Apple.