Cette technique prend quelques secondes, elle permet de voir les stories Instagram de façon anonyme

Vous désirez regarder une story sur l'application Instagram sans que la personne concernée ne soit au courant ? Il existe une technique secrète qui permet d'y arriver en quelques secondes.

Instagram est l'une des applications les plus utilisées sur smartphone à travers le monde. Aux côtés de TikTok et Snapchat, l'application de partage de photos et vidéos, développée par Meta (Facebook, WhatsApp...), propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour captiver (et rendre captifs) ses utilisateurs.

Instagram a récemment ajouté l'option des musiques sur le profil des utilisateurs. Mais ces derniers restent surtout attachés à deux autres grosses fonction de l'application : les posts et les stories. Si les posts sont des ajouts de photos et vidéos consultables en permanence par les autres utilisateurs, les stories sont développées de façon à n'être visibles que pendant quelques heures. Chaque utilisateur qui visionne votre story est également tracké pour que vous puissiez savoir avec précision qui regarde vos publications éphémères.

Pourtant, il existe bel et bien une technique cachée pour visionner les stories Instagram d'un utilisateur sans que ce dernier ne soit au courant que vous l'avez vue. Elle requiert un peu de jugeote, mais elle vous permet de visionner les story d'une personne que vous suivez (ou non !) sur Instagram sans qu'elle ne puisse voir votre profil parmi les personnes ayant visualisé la story en question.

Pour ce faire, rendez-vous sur le profil de la personne dont vous voulez regarder la story. Ne cliquez surtout pas sur sa photo de profil au risque de faire apparaitre, justement, sa story et qu'elle puisse voir que vous l'avez visionnée ! Restez simplement sur sa page de profil pendant quelques secondes ou une petite minute. En effet, Instagram ne se contente pas d'afficher les publications d'un profil lorsque vous restez dessus. L'application précharge également les story de l'utilisateur avant même que vous ne songiez à les visionner !

Après avoir attendu un petit moment, coupez tout réseau sur votre téléphone. Qu'il s'agisse de votre forfait cellulaire ou de votre Wi-Fi. Vous pouvez même activer le mode avion pour vous assurer que votre smartphone ne soit plus relié à aucun réseau susceptible d'envoyer des données.

Une fois que votre téléphone est "coupé du monde", cliquez sur les stories de l'utilisateur. Ces dernières devraient alors s'afficher et vous pourrez les visualiser autant de fois que vous désirez. Quittez ensuite les stories et fermez Instagram avant de réactiver le réseau de votre smartphone pour pouvoir à nouveau l'utiliser normalement. Pendant le visionnage, votre téléphone n'envoie ainsi aucune donnée internet ou cellulaire et l'application Instagram ne peut détecter les stories sélectionnées et en informer le profil concerné ! Eléméntaire, mais bien pratique.