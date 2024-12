iOS 18.2 : nouveautés, date de sortie et iPhone compatibles

La nouvelle mise à jour iOS 18.2 devrait sortir en ce mois de décembre et inclure plusieurs nouveautés majeures pour votre iPhone.

Alors que de nombreux fans d'Apple s'attendaient à une sortie de iOS 18.2 ce lundi 9 décembre, il n'en fût rien. La firme a préféré décaler l'arrivée de la dernière mise à jour publique de l'iPhone à une date encore inconnue. Il faut dire que cette nouvelle version dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités particulièrement attendues par les utilisateurs avec l'IA au centre de ces dernières.

Quelles sont les nouveautés de iOS 18.2 ?

La plus grosse nouveauté autour de iOS 18.2 concerne l'intégration de ChatGPT au sein de votre iPhone. Cet ajout, très attendu, devrait permettre à votre smartphone d'être un peu plus intelligent lorsque Siri ne parvient pas à résoudre vos requêtes (ce qui arrive assez régulièrement). L'intégration de ChatGPT est entièrement gratuit, mais les abonnés au service ChatGPT Plus pourront tout de même profiter des fonctionnalités supplémentaires dont ils disposaient déjà au préalable. Il semblerait cependant que les requêtes de ChatGPT sur iPhone soient limitées à un certain nombre de messages par jour.

L'autre grosse nouvelle fonctionnalité est exclusive aux iPhone 16 puisqu'elle ne se lance qu'avec le nouveau bouton "camera control". Il s'agit d'une sorte de Google Lens qui permet d'analyser ce que vous observez en s'appuyant sur plusieurs ressources. Vous obtiendrez alors des réponses et recherches provenant de Google ou ChatGPT.

Autre fonctionnalité basée sur l'IA : les Genmoji. Concrètement, il s'agit de pouvoir créer de nouveaux Emojis en entrant du texte sur votre iPhone. Les résultats restent cependant bridés et il n'est pas possible de créer n'importe quoi. Mais si vous désirez obtenir, par exemple, un Emoji d'un lapin avec un chapeau, cela sera possible.

La dernière nouveauté importante à signaler avec iOS 18.2 concerne encore les images. Il s'agit de la fonction "Image Playground" qui est concrètement un générateur d'images selon plusieurs styles graphiques.

La fonction "Image Playground" permet de créer vos propres images. © Apple

Quels sont les modèles d'iPhone compatibles avec iOS 18.2 ?

Si plusieurs des nouvelles fonctionnalités de iOS 18.2 sont limitées aux derniers iPhone 16, il ne s'agit pas des seuls modèles compatibles avec la mise à jour. La version iOS 18.2 sont disponibles pour tous les iPhone suivants :

Toute la gamme iPhone 16

Toute la gamme iPhone 15

Toute la gamme iPhone 14

iPhone SE (2022) et iPhone SE (2020)

Toute la gamme iPhone 13

Toute la gamme iPhone 12

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS et XS Max

iPhone XR

Quelle est la date de sortie de iOS 18.2 ?

Alors que beaucoup s'attendaient à télécharger iOS 18.2 le lundi 9 décembre (comme ça aurait dû être le cas), la mise à jour n'est toujours pas disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes le mardi 10 au matin. Si Apple s'en tient à ses traditions, iOS 18.2 devrait être disponibles pour les iPhone compatibles d'ici la semaine prochaine avec une préférence pour le lundi 16 décembre au soir.