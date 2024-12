Le Honor Magic 7 se précise : il arrive très bientôt !

Voilà plusieurs semaines maintenant que le Magic 7 Pro est disponible en Chine, mais l'Europe se fait attendre. A quelle date sera-t-il possible d'acquérir le futur smartphone Honor ? De nouveaux indices semblent nous donner la réponse...

Le défi est grand pour Honor. Après le très apprécié Magic 6 Pro, il est temps de faire peau neuve et de laisser place à une nouvelle génération de smartphone, le Magic 7 Pro. Commercialisé en Chine depuis plusieurs semaines maintenant, l'Europe ne devrait pas tarder à suivre la danse, d'après les derniers indices.

Si le Magic 7 Pro semble à première vue similaire à son prédécesseur, il convient de relever de nettes améliorations, et ce sur de nombreux plans.

Un design fidèle à la lignée des Magic

En termes de design, le Magic 7 Pro se démarque peu du modèle précédent, puisqu'il présente des dimensions et un poids quasiment similaires. Mesurant 162,17 x 77,10 x 8,80 mm pour 223 grammes, pas de grande révolution en approche.

Le Magic 7 Pro profite en revanche de bords bien moins courbés, qui permettent une meilleure prise en main pour les utilisateurs. Le prochain modèle Honor reste fidèle à son design signature, puisqu'il intègre à son Magic 7 Pro une caméra arrière ronde et imposante.

© Honor

Il est également prévu que Honor présente lundi 23 décembre un tout autre modèle de Magic 7, avec un design révolutionnaire intitulé "Porsche Design". Celui-ci intègrerait une caméra arrière de forme hexagonale aux contours métalliques. Ses performances seraient identiques aux autres modèles.

© Honor

Un écran remarquable

Le Magic 7 Pro risque de briller par la qualité de son écran OLED de 6,8 pouces, qui affiche une résolution 1280 x 2800 pixels. Le smartphone propose également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Des performances revues à la hausse

Honor miserait sur des performances particulièrement élevées pour son prochain smartphone. Le Magic 7 Pro devrait en effet intégrer un processeur Snapdragon 8 Elite, qui sera capable de fournir les meilleures capacités du marché. Une nette amélioration par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 du Magic 6 Pro.

Le Magic 7 Pro devrait profiter de 12 Go de mémoire interne.

Une qualité photo encore plus optimisée

Côté appareil photo, il y a peu de chances pour que le Magic 7 Pro fasse des déçus. Le smartphone de Honor propose trois modules photographiques arrière : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx ainsi qu'un téléobjectif de 200 Mpx. Concernant les selfies, la caméra avant bénéficie elle aussi de 50 Mpx.

Honor a, comme de nombreuses autres marques de téléphone, laissé une grande place à l'intelligence artificielle. Celle-ci sera capable d'améliorer des performances de zoom jusqu'en 100x et d'assurer une bonne qualité de photo, même sans grande luminosité.

Les retouches photo sont d'autant plus variées grâce aux nombreux outils IA, comme la "Gomme IA", qui efface les éléments indésirables, l'"Extension d'image par IA", qui élargit le cadre d'une image ou encore le "Style IA".

Une capacité d'autonomie exemplaire

Honor ne devrait pas non plus lésiner sur les capacités d'autonomie du Magic 7 Pro. Le smartphone sera équipé d'une puissante batterie de 5 850 mAh, permettant une longévité étonnante. Il sera compatible avec une charge filaire de 500 W et non filaire de 80 W.

Connectivité

Comme la plupart des derniers téléphones parus sur le marché, le Magic 7 Pro sera compatible avec le Wi-FI 7 et le Bluetooth 5.4. Il bénéficie également de la certification IP68/IP69, qui assure une résistance accrue face aux poussières et à l'eau.

Le Magic 7 Pro devrait très probablement sortir en Europe au premier trimestre 2025. Il se pourrait que la dernière génération Honor suive une trajectoire similaire à la précédente : le Magic 6 Lite avait été lancé en France en janvier 2024, tandis que la version Pro était parue en mars 2024.

En Chine, le Magic 7 Pro 12 Go/256 Go est vendu environ 770€ hors taxes, soit un prix similaire au Magic 6 Pro lors de sa sortie. En France, le smartphone devrait être proposé à un prix assez élevé, soit 1 225,90€. En ce qui concerne le Magic 7 Lite (un modèle nettement moins de haut de gamme), le prix serait de 376,89€.