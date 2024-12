Apple cesse de vendre certains iPhone, faute à la loi sur le chargeur universel

Avec la mesure imposant un seul et même chargeur pour l'ensemble des appareils électroniques à partir du 28 décembre 2024, Apple prend une décision radicale. C'est la fin de certains de ses iPhone.

Finies la confusion et l'incertitude grâce à cette mesure qui oblige à tous les appareils électroniques d'accueillir un seul et même type de chargeur : l'USB-C. Dès le samedi 28 décembre 2024, les grandes marques ne pourront plus produire ni vendre d'appareils incompatibles à ce port de charge.

Même si la nouvelle loi est appréciée pour son côté pratique, sa mise en place relève surtout d'une prise de conscience environnementale. Décidée par l'Union Européenne, l'application d'un chargeur universel pour tous les appareils électroniques permettrait d'éviter pas moins de 10 000 tonnes de déchets chaque année.

Cette mesure implique de profonds changements chez les entreprises du numérique, notamment pour Apple, qui met d'ores et déjà fin à la commercialisation de certains de ses appareils.

La fin de trois grands noms Apple

Apple, qui était en partie caractérisé par son port Lightning, a dû se conformer aux exigences européennes et mettre de côté son chargeur signature. Cette évolution marque un tournant pour la firme américaine, qui s'est empressée de faire disparaître de sa boutique en ligne ses appareils les moins chers.

Parmi ceux-ci, l'iPhone 14, 14 Pro et SE. Les trois smartphones, bien que visibles sur le site, ne peuvent être ajoutés au panier et donc commandés par les internautes. Ne restent plus que les appareils dernier cri, tels les iPhone 15 et 16.

Cette impossibilité de commander résulte de la dernière loi décrétée par l'Union Européenne, qui interdit toute importation d'appareils électroniques incompatibles à l'USB-C à partir du samedi 28 décembre 2024. Si les iPhone 15 et 16 sont toujours disponibles sur la plateforme, c'est car l'entreprise à la pomme croquée avait déjà abandonné son port Lightning l'année dernière, au moment de la production de l'iPhone 15.

Où trouver les iPhone 14, 14 Pro et SE ?

Si Apple semble mettre fin du jour au lendemain à ses produits dotés d'un port Lightning, il n'est pas impossible d'acquérir ces appareils d'un autre temps. Les iPhone 14, 14 Pro et SE importés en Europe avant le 28 décembre 2024 peuvent encore apparaître en rayon, afin d'écouler les derniers stocks.

À noter qu'il est impossible de s'en procurer dans un Apple Store depuis plusieurs jours déjà. Seuls les distributeurs comme la FNAC, Darty ou encore Boulanger mettent à disposition les iPhone 14 et SE, qui risquent fatalement de disparaître du marché au fil des mois.