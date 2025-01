Apple verse 95 millions de dollars pour dédommager ses utilisateurs victimes d'espionnage

C'est une affaire qui tourmente Apple depuis cinq ans maintenant. Accusée d'enregistrer les informations de ses utilisateurs via Siri, la marque a décidé de tenter le tout pour le tout.

C'est une somme astronomique qu'Apple a accepté de verser pour mettre fin aux plaintes de ses acheteurs. Depuis l'éclatement d'une affaire en 2019 concernant son manque de transparence sur les données de ses utilisateurs, la marque à la pomme croquée fait l'objet de nombreuses controverses.

Une affaire qui dure depuis plus de cinq ans

C'est en 2019 que le scandale éclate. Alors que la COVID-19 n'avait pas encore confiné le monde entier entre quatre murs, de nombreux consommateurs américains se décident à lancer une "class action" contre Apple. Ces derniers accusent la marque d'avoir violé la confidentialité de ses utilisateurs et déposent un recours collectif.

D'après les victimes, Apple auraient écouté leurs conversations privées grâce à l'assistant vocal Siri, avant de les revendre à des tiers. Une pratique condamnable que le recours collectif pointe du doigt. Ce texte, qui doit encore être approuvé par la justice, somme la marque américaine d'effacer correctement toutes les données sournoisement volées.

Apple se déclare innocent

Sans conteste, l'affaire judiciaire lancée depuis 2019 risque de faire perdre Apple en crédibilité. La marque étant construite sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs, les tourments qui perdurent depuis plus de cinq ans sont loin d'être sans conséquences.

Afin de se dédouaner et de laver les tâches qui ont éclaboussé la firme américaine, Apple affirme ne jamais avoir enregistré les données de ses utilisateurs : "Apple a toujours nié et continue de nier tout acte répréhensible et toute responsabilité présumés", peut on lire dans l'accord.

Dans l'optique de mettre fin aux poursuites émises par les citoyens américains, Apple a fait le choix de verser 95 millions de dollars. Un moyen de dédommager les victimes et de conclure cette longue bataille judiciaire.

À qui seront donnés les 95 millions de dollars ?

Si à l'heure actuelle, l'accord à 95 millions de dollars n'est pas encore accepté par la justice, l'argent devrait être donné aux millions de victimes. L'ensemble des utilisateurs dont les conversations ont été écoutées et revendues à des tiers sont éligibles à un dédommagement d'une hauteur maximale de vingt dollars. À noter que seuls les Américains bénéficieront de la somme due.