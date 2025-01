De plus en plus de jeunes ratent des offres d'emploi à cause de cette très mauvaise habitude avec leur smartphone

Alors que le taux du chômage en France continue de grimper, de nombreux jeunes de la génération Z manquent des offres d'emploi à cause d'une mauvaise habitude.

Vous ou un jeune que vous connaissez avez du mal à trouver un emploi ? Cela n'est malheureusement pas un cas isolé. Alors que le taux de chômage repart à la hausse depuis 2023, il s'accentue d'autant plus auprès de la nouvelle génération. Ainsi, près de 19% des 15-24 ans étaient dans une situation de chômage à la fin de l'année 2024.

Si le marché de l'emploi s'est encore durci avec les retombées de l'épidémie de Covid-19, une étude pointe également du doigt la responsabilité de la nouvelle génération. Cette étude, réalisée par le site Xataka Movil, explique que les jeunes manqueraient de nombreuses offres d'emploi à cause d'une habitude désormais bien ancrée dans leur quotidien et qui ne ferait surtout que les desservir.

Si la nouvelle génération est mordue d'écrans et de nouvelles technologies, elle semble assez allergique à une pratique pourtant vitale pour les recrutements et l'emploi : les appels téléphoniques. L'étude, menée par le site et corroborée par un rapport mené par l'entreprise britannique Uswitch, explique de plus en plus de jeunes ne répondent plus du tout aux appels téléphoniques s'ils ne reconnaissent pas le numéro affiché sur leur smartphone. Cela leur permet, certes, d'éviter tout démarchage téléphonique, mais également de passer à côté de potentiels retours dans le cadre d'un recrutement.

L'étude réalisée sur plusieurs sujets tests rapporte également que les appels téléphoniques sont généralement associés aux spams ou à des tentatives d'arnaques et de fraude pour une majorité de jeunes. Pire encore : pour la génération Z, un appel téléphonique est généralement synonyme de mauvaises nouvelles et ne pas y répondre permet de les éviter ou de les reporter à plus tard. La jeune génération se tourne davantage vers les réseaux sociaux et vers les messages écrits pour leurs communications.

Afin de confirmer les observations de cette étude, le site Xataka Movil a recueilli le témoignage d'un expert en recrutement, chargé de contacter des profils pour des postes auxquels ces derniers ont candidaté. Son retour est assez équivoque : "sur les 14 profils qui ont envoyé leur candidature, seulement 4 ont répondu à mes appels téléphoniques. J'ai contacté les autres par message sur WhatsApp et ils ont tous répondu." Malheureusement pour ces derniers, le recruteur n'a pas donné de suite car il estime qu'apposer son numéro de téléphone sur une offre de recrutement équivaut à se préparer pour recevoir un appel téléphonique pour planifier un potentiel entretien d'embauche.