Tous ceux qui gagnent 2000 euros par mois peuvent toucher 1000 euros d'aide de la Caf

Plus de Français qu'on ne le croit sont éligibles à un chèque de la Caf.

Bénéficier des aides de la Caisse des allocations familiales (Caf) n'est pas permis à tous. Le principe est simple : les prestations versées par l'organisme vont aux plus modestes, selon des tranches de revenus. De quoi créer des effets de bord, parfois, puisque pour 1€ perçu au-dessus du plafond, c'est toute l'aide qui disparaît.

Souvent, beaucoup de Français estiment qu'ils n'ont pas le droit à un ou plusieurs coups de pouce de la Caf, en raison de leurs revenus. Un chèque peut toutefois être perçu par ceux qui gagnent 2000€ par mois, soit le salaire médian dans l'Hexagone. Encore faut-il penser à en faire la demande.

Tout au long de l'année, la Caf verse diverses allocations pour faire face aux dépenses du quotidien : APL pour le logement, aide à la garde d'enfant, prime de rentrée scolaire, allocations familiales… Autant de centaines d'euros qui permettent aux plus démunis de boucler leur budget.

Au cours de la vie, ce dernier est notamment impacté par l'arrivée d'un enfant dans le couple. Passer de deux à trois, quatre ou plus n'est pas sans conséquences sur le compte en banque. Pour alléger le charge financière supplémentaire représentée par un nouveau-né, la Caf verse à de nombreux parents la prime de naissance. Celle-ci est attribuée en fonction des revenus et beaucoup de Français peuvent y avoir droit.

En effet, si chaque membre du couple gagnait au maximum, 2000€ net avant impôts (ligne "Montant net avant impôt" sur le bulletin de salaire), il est possible de toucher cette aide. Il faut remonter deux ans en arrière pour les revenus car, pour 2025, ce sont ceux de 2023 qui sont pris en compte par la Caf.

La limite des ressources est un peu plus complexe. Plus exactement, pour un couple qui attend son premier enfant, il ne faut avoir gagné plus de 48 186€ en 2023. Pour savoir si vous êtes dans les clous, il faut regarder son avis d'imposition 2024 sur les revenus de 2023 et lire la ligne "Revenu net imposable". Si celui-ci est en-dessous des limites fixées par la Caf (elles varient selon le nombre d'enfants), alors la prime de 1066,30€ (montant qui augmentera au 1er avril 2025) pourra être versée. Un coup de pouce non négligeable pour la classe moyenne.