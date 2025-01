Samsung Galaxy S25 Edge : le nouveau smartphone de Samsung risque de faire des déçus sur un point précis

Véritable ovni de la soirée de présentation des S25, le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge se présente comme un smartphone ultra fin, mais qui risque de faire bien des déçus.

Samsung a passé la majeure partie de sa dernière conférence pour présenter trois nouveaux smartphones issus de la génération Galaxy S25. Ces derniers ont cependant vu l'attention être rapidement dérobée par une autre annonce surprise : le Samsung Galaxy S25 Edge.

Le S25 Edge est un tout nouveau smartphone en cours de production chez Samsung. La firme a indiqué que ce dernier n'était pas encore disponible à l'achat, mais a tout de même tenu à dévoiler une petite vidéo pour mettre en avant la prouesse technologique de ce smartphone qui repose sur un seul concept : la finesse.

Il n'y a, à l'heure actuelle, quasiment aucune autre information relative au Samsung Galaxy S25 Edge si ce n'est son design et sa fenêtre de sortie : début 2025. On peut toutefois déjà observer que le S25 Edge ne dispose que de deux capteurs pour sa photographie ce qui doit exclure un téléobjectif comme on peut retrouver sur le S25 Ultra et qui permet de réaliser des zooms optiques de bonne qualité. Faute d'un tel capteur, le S25 Edge devrait se contenter de zooms numériques.

La finesse du S25 Edge risque de déplaire

Qu'il s'agisse du nouveau Samsung Galaxy S25 Edge ou du prétendu iPhone 17 Air, les constructeurs semblent déterminés à s'engager dans une nouvelle tendance : la finesse. Cela se ressent également chez d'autres constructeurs avec notamment le OnePlus Open ou le Honor Magic V3 qui sont les smartphones pliables les plus fins qui existent sur le marché.

Mais cette finesse a un coût non négligeable. Diminuer la taille de composants sans trop affecter leurs performances demandent bien plus d'investissement, et donc, d'engendrer davantage de coûts pour les constructeurs. Ainsi, une grande partie des utilisateurs risque de penser que les smartphones plus fins coûteront moins chers que leurs homologues classiques alors qu'il n'en est rien.

Selon les premières fuites, le Samsung Galaxy S25 Edge devrait disposer d'un prix se situant entre le S25+ et le S25 Ultra. Il faudra donc dépenser au moins 1169 euros pour disposer d'un smartphone plus fin. Nous suivrons bien évidemment de près le tarif du S25 Edge lors de sa sortie, mais il ne faudra pas s'attendre à un téléphone bien plus performant qu'un S25+ au vu des premières informations disponibles.