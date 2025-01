Il ne faut jamais charger son téléphone jusqu'à 100%, en voici la raison

Tous les jours, il est nécessaire de recharger la batterie de son smartphone, mais attention à ne jamais atteindre les 100%.

Toujours plus performants, nos téléphones puisent de plus en plus dans leurs batteries. Parce qu'il a besoin de davantage d'énergie en raison de ses nouvelles fonctionnalités, il est parfois difficile de conserver son téléphone chargé tout au long de la journée. Une problématique qui n'existait pas vraiment au tout début de l'histoire du smartphone.

La batterie est, dans la plupart des cas, le composant qui lâche en premier sur un téléphone. En raison de sa fragilité, il est nécessaire de la protéger au mieux. Plusieurs facteurs provoquent sa dégradation, en particulier le nombre de cycle de charge, le froid, mais surtout le chaud. La chaleur est en effet très dangereuse pour la pérennité de votre smartphone : c'est pourquoi les experts préconisent certaines astuces pour éviter la catastrophe.

L'une des ces astuces concerne directement la charge du téléphone. Cette étape obligatoire et quotidienne, à première vue banale, n'est pas correctement appliquée par la plupart des possesseurs de smartphone. Les experts assurent que certaines règles doivent être respectées pour préserver votre batterie, notamment la suivante, qui est de ne pas charger votre appareil jusqu'à 100%. Mais pourquoi une telle restriction ?

Recharger son téléphone provoque, comme beaucoup l'auront remarqué, une augmentation significative de la chaleur. Cette chaleur est très dangereuse, puisqu'elle dégrade de façon significative la batterie. Ainsi, laisser son smartphone charger jusqu'à 100%, c'est prendre le risque de faire monter sa température interne. Il peut être frustrant de ne pas atteindre une batterie pleine, mais cette technique vous permettra de garder votre appareil plus longtemps.

Par conséquent, il est fortement déconseillé de laisser son téléphone charger toute la nuit, comme il est d'usage chez beaucoup d'utilisateurs. Parce que le temps de charge est très long, votre smartphone sera victime de chaleur intensive et prolongée, qui dégradera à long terme l'ensemble de ses composants.

Les experts conseillent donc de charger votre téléphone sur un temps assez court, entre vingt et trente minutes. Ainsi, aucune chance pour que la batterie ne soit affectée par la chaleur grandissante. L'idéal est d'espacer vos temps de recharge et de régulièrement vérifier que votre appareil n'est pas en surchauffe. Pour la plupart des téléphones les plus récents, il vous est conseillé de charger jusqu'à 80%. Rien ne vous empêche non plus d'avoir recours à une batterie portable en cas de déplacements.