Alliance entre BNP Paribas et Apple : qu'est-ce que cela change pour vous ?

La banque française a conclu un partenariat avec le géant américain Apple. A partir du 29 janvier, BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque Cetelem, propose des solutions de financement aux acheteurs de produits Apple.

C'est une alliance stratégique entre une banque commerciale française et un géant de la technologie américain. Ce mercredi 29 janvier 2025 signe le début d'une nouvelle amitié entre BNP Paribas Personal Finance, sous sa marque Cetelem, et Apple. Ce partenariat stratégique permettra de fournir des solutions de crédit à la consommation aux acheteurs de produits Apple en France.

Qu'apporte cette alliance ?

Tous les clients de BNP Paribas pourront bénéficier d'options de financement pour l'achat de produits Apple, comme les iPhone, les Mac, les iPad, les Apple Watch ou encore les Apple Vision Pro. Ces options seront valables pour toute acquisition dans une boutique ou sur le site de la marque à la pomme croquée.

La nouvelle amitié entre BNP Paribas Personal Finance et Apple permet notamment le paiement en plusieurs fois sans frais sur le site officiel de la marque américaine. Elle inclut également la reprise des appareils d'occasion Apple. Les clients pourront profiter de réductions sur leurs nouveaux achats : une offre idéale alors que les derniers iPhone atteignent des prix démesurés (près de 1 000€ pour l'iPhone 16).

Au travers d'une campagne promotionnelle de trois mois, BNP Paribas proposera un prêt à taux zéro jusqu'à 24 mois pour l'achat d'un iPhone (seulement pour l'achat d'un iPhone, et pas pour les autres produits Apple). Les intérêts de ce prêt seront pris en charge par la marque américaine, qui espère compenser ce coût par les volumes de ventes.

Les avantages proposés par BNP Paribas avec Apple semblent parfaitement correspondre aux attentes des Français. La France se hisse en effet à la troisième position sur le marché européen des ventes d'iPhone, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les solutions de crédit à la consommation sur les produits Apple sont on ne peut plus bienvenus, surtout lorsque l'on sait que ces derniers sont aux alentours de 1 200€, contre 700€ pour les autres marques.

Un partenariat stratégique pour BNP Paribas

Ce n'est pas la première fois que BNP Paribas s'allie avec une entreprise tech. Grâce à ces stratégies d'alliance, la banque commerciale française espère attirer et fidéliser de nouveaux clients en leur proposant des solutions de financement adaptées à leurs besoins. En plus de possiblement booster les ventes d'Apple, BNP Paribas renforce sa position sur le marché du crédit à la consommation.

"Nous sommes ravis de cette nouvelle offre, qui démontre la capacité de BNP Paribas Personal Finance à créer pour ses partenaires des solutions sur mesure agiles et innovantes, associées à une expérience utilisateurs haut de gamme, pleinement en phase avec les attentes des consommateurs," se félicite Franck Vignard Rosez, Directeur Général de BNP Paribas Personal Finance France. "Nous sommes guidés par l'exigence de qualité et l'excellence du service clients, et nos équipes ont à cœur de répondre aux clients Apple en France."