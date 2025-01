Apple et SpaceX s'allient pour proposer du réseau là où il n'y en a pas

Voilà une alliance pour le moins inattendue. Le géant de la technologie Apple s'est associé à un autre mastodonte américain, SpaceX. Au cœur du programme : la diminution des zones sans réseau mobile pour les iPhone.

C'est une collaboration entre deux grandes entreprises américaines qui avait été tenue secrète... jusqu'à aujourd'hui. C'est désormais officiel, Apple et Starlink, filiale de Space X, se sont serrés la main, ce qui devrait ravir les possesseurs d'iPhone. Une troisième entreprise spécialisée dans la téléphonie mobile, T-Mobile, a également rejoint l'alliance. Mais que nous promet ce trio inattendu ?

Un élargissement de la couverture mobile

Ce qui est sûr, c'est que les clients T-Mobile détenant un iPhone profiteront d'un éventail de nouvelles fonctionnalités on ne peut plus essentielles. Grâce à l'alliance entre Starlink, Apple et l'entreprise de téléphonie mobile, les possesseurs d'iPhone pourront bénéficier du réseau satellite Starlink. Avec près de 6 000 satellites et 4,6 millions de clients, l'entreprise d'Elon Musk couvre à l'heure actuelle pas moins de 53 pays. À terme, Starlink projette une expansion mondiale.

Avec l'inclusion du réseau satellite Starlink sur les produits Apple, les utilisateurs d'iPhone pourront envoyer des SMS dans des zones dépourvues de couverture mobile. Pour l'instant, seuls quelques profils profitent de cette fonctionnalité, qui a été introduite depuis la mise à jour iOS 18.3 du 27 janvier 2025 en phase bêta. À noter que seuls les États-Unis bénéficient à l'heure actuelle de ce service, même s'il est très probable que la France soit incluse dans les années à venir.

De nouveaux ajouts prévus dans le futur

Si les fonctionnalités nées de l'alliance entre Apple et SpaceX paraissent pauvres, d'autres verront le jour dans les années futures. Seront ajoutés les appels vocaux ainsi que l'accès aux données mobiles dans les zones blanches, même si aucune date n'a été dévoilée.

Elon Musk s'est tout de même permis de dévoiler sur X d'autres fonctionnalités pour le futur : "Les images en résolution moyenne, la musique et les podcasts audio devraient fonctionner avec la génération actuelle de Starlink. La constellation de nouvelle génération prendra en charge la vidéo en moyenne résolution".

À terme, d'autres appareils Apple, comme l'Apple Watch, pourraient bénéficier à leur tour des services de Starlink. La nouvelle union entre la marque à la pomme croquée et l'entreprise d'Elon Musk peut marquer un tournant dans le monde du réseau mobile, en signant la fin progressive des zones blanches.

Cette alliance signe également un changement majeur pour les utilisateurs d'iPhone, qui étaient limités jusqu'à aujourd'hui à la fonction "SOS d'urgence par satellite". Intégrée depuis 2022 sur les smartphones Apple, celle-ci permettait aux utilisateurs d'envoyer des messages et de contacter les urgences dans le cas où il n'y avait plus de couverture cellulaire. Un dispositif qui devrait bientôt devenir désuet.