Comment vider la corbeille cachée de WhatsApp qui permet de libérer plusieurs giga de stockage ?

WhatsApp a beau peser lourd dans le stockage de votre téléphone, l'application propose des outils pour faire un peu de place.

Si vous possédez un smartphone, il y a de fortes chances que WhatsApp y soit installé. La messagerie instantanée de Meta figure parmi les applications les plus utilisées au monde, et notamment en France. Selon les études du site Awitec, WhatsApp est utilisé par plus de 32 millions de personnes dans le pays, ce qui représente un peu plus de la moitié de la population.

Pourtant, WhatsApp n'échappe pas aux critiques. L'application a notamment le chic pour télécharger automatiquement les photos et vidéos ainsi que de nombreuses données susceptibles de prendre beaucoup d'espace de stockage sur notre téléphone. Ce même stockage est souvent une plaie pour de nombreux possesseurs de smartphones qui ne disposent que de 64 ou 128 Go d'espace maximum. Heureusement, WhatsApp possède une corbeille que vous pouvez (et devriez) vider de temps en temps pour faire de la place.

Un nettoyage de printemps s'impose ! Et heureusement, il existe plusieurs façons de gérer l'espace que WhatsApp occupe sur votre téléphone. Parmi ces dernières, il est notamment possible de réduire la qualité des médias que vous stockez sur votre appareil. Mais attention : si ces derniers sont nombreux, ils occuperont tout de même une certaine place, qu'ils soient en excellente qualité ou non.

Pour remédier cela, il convient donc bel et bien de vider votre corbeille WhatsApp. Pour cela, la méthode est simple : ouvrez votre application puis cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran pour sélectionner l'option "paramètres". Sur iPhone, l'onglet "réglages" est davantage accessible. Une fois que vous arriverez sur votre écran de paramètres de l'application, sélectionnez l'option "stockage et données". Vous y trouverez notamment quelques options pour ne pas stocker automatiquement les médias ou gérer leur qualité.

Afin de retrouver le corbeille de WhatsApp, cliquez sur l'option "gérer le stockage". Vous y trouverez alors la place que prends WhatsApp (et les médias enregistrés) sur votre appareil. Dans notre cas, l'espace en question est assez minime (200 Mo). Mais si vous téléchargez régulièrement des fichiers au sein de l'application, vous pourriez très facilement vous retrouver avec plusieurs gigas d'espaces occupés. Cliquez alors sur "passer en revue et supprimer les éléments" pour retrouver tous les médias de plus de 5 Mo actuellement stockés sur votre appareil.

Il est ensuite possible de sélectionner un ou plusieurs médias en question. Nous vous recommandons de sélectionner les plus lourds en Go ou en Mo. Assurez-vous de ne pas y tenir non plus puisqu'il seront supprimés de votre appareil ! Une fois les médias voulus sélectionnés, cliquez sur l'icône de poubelle pour les supprimer.

Si vous avez, par mégarde, supprimé un média auquel vous teniez, pas de panique : vous pouvez toujours retourner dans la discussion où il se trouvait pour le retélécharger en cliquant dessus.