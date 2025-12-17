Dites adieu aux vieilles protections d'écran : cette nouvelle invention cartonne et protège bien mieux votre smartphone

En une seule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, cette protection ridiculise les précédents modèles que l'on retrouve un peu partout dans le commerce.

Il s'agit certainement d'un des accessoires de smartphone les plus prisés au monde. La protection d'écran est un élément indispensable pour de nombreux utilisateurs, et pour cause : l'écran d'un téléphone est souvent le premier élément à se briser lorsque l'appareil tombe des mains.

Hélas, le marché des protections d'écran est tellement sollicité que de très nombreuses marques sont désormais disponibles, avec des qualités souvent très hétéroclites. Toutes ne se valent évidemment pas et les plus reconnues ne sont pas forcément celles que l'on retrouve en magasin. Les prix sont également très variables en fonction de la qualité de la protection. Un modèle s'est cependant rapidement imposé sur les réseaux sociaux ces derniers jours grâce à une vidéo rapidement devenue virale.

© 123RF

C'est à travers une vidéo sur Instagram en effet que cette protection s'est illustrée, montrant sa qualité et ses fonctionnalités. Nou_Home est une entreprise de vente au détail qui propose toutes sortes de petits appareils généralement bon marché. Cette dernière a récemment fait un petit buzz sur le réseau social de Meta via sa filiale espagnole, qui a dévoilé cette nouvelle protection d'écran reçue en magasin.

La vidéo en question, qui a déjà atteint près de 2 millions de vues, montre l'efficacité d'une protection baptisée "Cristal Armor" qui semble s'appliquer très facilement après seulement quelques secondes d'installation. La petite vitre est posée sur un iPhone flambant neuf très facilement avant d'être testée avec de l'eau déposée sur l'écran qui ne tient pas du tout.

Mieux encore : la protection, en plus d'être très résistante, semble complètement insensible aux traces de doigts du vendeur. Dans la vidéo de présentation, l'employé de Nou_Home frappe dessus avec un marteau et tente même de la plier sans succès.

Hélas, cette protection ne semble pas disponible ailleurs que sur le site web officiel de Nou_Home, mais de nombreux modèles semblent disponibles au prix de 9,99 euros. La protection provenant d'Espagne, il y a des chances que les frais de port soient assez élevés et qu'il faille quelques jours pour arriver. Il est cependant possible de trouver des équivalents en France et notamment sur Amazon.