Les prévisions météo pour Noël et le Nouvel An sont arrivées : changement de temps radical pour les fêtes

A seulement quelques jours du début des vacances, la météo pour les fêtes de fin d'année se précise. Une bascule du temps est annoncée durant cette période.

Les vacances de Noël commencent ce samedi 20 décembre. Elles devraient débuter sous la pluie : une importante perturbation est annoncée ce week-end avec des températures relativement douces. Qu'en sera-t-il pour les fêtes ? L'anticyclone actuellement présent sur l'Europe centrale va migrer la semaine prochaine vers l'Europe du Nord et la Scandinavie, favorisant un afflux d'air plus continental. Le temps sera alors plus sec et sera accompagné d'une masse d'air plus froide.

Les températures devraient se rapprocher des normales de saison. Dès le début de semaine, il sera difficile de dépasser les 10 degrés au nord. Le refroidissement devait débuter par le nord-est, avant de s'étendre progressivement vers l'ouest et le centre au fil des jours, finissant par faire tomber les températures en dessous des normales de saison. Le froid sera plus marqué dans les terres.

© La Chaine météo

Pour le 25 décembre, par exemple, La Chaine Météo prévoit un indicateur thermique national à 5,4 degrés et la baisse pourrait ensuite continuer. Il devrait faire autour de 4 degrés à Lyon et Strasbourg, 6 à Paris et Lille, 8 à Bordeaux et Nantes ou encore 10 à Montpellier et Marseille pour le jour de Noël. Les minimales descendront cependant rarement sous la barre de 0 degré.

Le sud devrait quant à lui rester sous l'influence de basses pressions, provoquant de l'humidité et des passages perturbés près du pourtour méditerranéen. Ailleurs, le temps alternera entre nuages et éclaircies, permettant donc de bonnes balades digestives après les fêtes. Le risque de neige devrait être très faible en plaine, suite au manque de précipitations, mais elle pourrait tomber en montagne.

Pour le Nouvel an, l'anticyclone devrait encore se renforcer, favorisant des flux continentaux et donc un temps toujours plus froid et sec. Le ressenti pourrait être hivernal avec des températures encore plus basses et de possibles gelées matinales. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai, mais une tendance claire de rafraichissement semble se dessiner. Il est ainsi préférable de prévoir les manteaux, gants et écharpes, alors que le parapluie pourrait être, dans la plupart des régions, peu utile.