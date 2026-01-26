C'est l'un des meilleurs smartphones au monde, mais tous les experts préfèrent ne pas le recommander

Ce smartphone est un véritable concentré d'excellentes technologies, mais il est difficilement recommandable.

Si on caricature un peu, le monde des smartphones est globalement détenu par deux grandes marques : Apple et Samsung. D'autres constructeurs proposent cependant d'excellents appareils qui méritent qu'on leur accorde de l'attention. C'est notamment le cas de firmes comme Honor, Huawei, Google, Xiaomi, ou Motorola. Ces marques se démènent année après année pour s'imposer comme d'excellentes alternatives.

L'une d'elles a récemment fait parler d'elle après la sortie d'un nouveau smartphone haut de gamme. Le dernier téléphone portable de chez Huawei s'est rapidement imposé comme l'un, si ce n'est le meilleur téléphone du moment. Disponible en France depuis quelques mois, le smartphone reste pourtant boudé par les consommateurs, et il n'est pas non plus recommandé par les experts sur le marché.

Vous disposez d'un budget de 1500 euros et désirez le nec plus ultra en matière de smartphones ? Le Huawei Pura 80 Pro est un choix qui pourrait vous faire de l'oeil. Et pour cause, le dernier smartphone premium du géant chinois excellent dans bien des domaines : doté d'un processeur ultra performant, le Pura 80 Pro est un petit monstre de puissance. Mais le smartphone se distingue avant tout sur un segment très prisé par les consommateurs : la photographie.

Jugez plutôt : un objectif principal gigantesque d'un pouce et de 50 Mpx, un capteur ultra grand angle de 40 Mpx et non pas un, mais deux téléobjectifs pour réaliser des photographies de précision avec des zooms en x3 ou x4. Avec cette configuration, le Huawei Pura 80 Pro s'impose comme l'un des meilleurs smartphones de tous les temps pour réaliser de la photographie, notamment de nuit.

Mais s'il est si bon, pourquoi le Pura 80 Pro n'est-il pas recommandé en France ? La faute à son constructeur : Huawei. La marque souffre toujours du ban de Donald Trump, qui l'a exclu du territoire américain en 2019. Un handicap sur plusieurs secteurs. Tout d'abord, le smartphone ne dispose pas des applications américaines, à commencer par Google. Il vous faudra donc oublier YouTube, Gmail et autres suites très largement répandues (bien qu'il soit toujours possible de les installer avec deux ou trois manipulations).

L'impossibilité de Huawei d'utiliser des technologies américaines prive également le Pura 80 Pro de réseau 5G ou de messages RCS en France. Deux technologies de plus en plus répandues et qui font particulièrement mal pour un smartphone vendu plus de 1000 euros. Si vous pouvez toutefois vous en passez, le Pura 80 Pro s'impose comme l'un des smartphones les plus performants au monde.