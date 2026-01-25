A la fin du mois, la France va devenir plus petite : elle perd une de ses îles

Fin janvier, la France va compter une île en moins, réduisant ainsi son territoire. La raison est surprenante.

Environ 1200 îles et îlots sont répartis dans l'Hexagone et en Corse. L'une d'elles est sur le point de ne plus être française. Il s'agit de l'île des Faisans, située sur la Bidassoa, un fleuve côtier du Pays basque, non loin d'Hendaye. Elle est assez petite : 6820 m².

Elle est inhabitée et même interdite au public : les courants de la rivière rendent l'accès dangereux et il n'y a pas de quai pour s'amarrer, ni de service de sécurité aux alentours de façon permanente. Elle est surtout composée de verdure et d'un monument commémoratif. Seuls quelques employés s'y rendent pour l'entretenir en bon état, notamment en tondant le gazon. Elle peut tout de même être visitée lors des journées du patrimoine.

Cette île a un statut bien particulier : c'est un condominium, même le plus petit du monde, suite à sa localisation à la frontière franco-espagnole. Cela signifie que plusieurs Etats exercent une souveraineté conjointe suite à un accord. Elle est administrée par la France, mais seulement du 1er août au 31 janvier de chaque année. Ensuite, elle devient espagnole jusqu'au 31 juillet. C'est pourquoi elle ne sera plus française à la fin de ce mois de janvier 2026.

Cet îlot a une longue histoire : il a été un haut lieu de rencontres diplomatiques de par sa situation géographique. En 1526, François 1er qui avait été fait prisonnier par Charles Quint lors de la bataille de Pavie en 1525 y avait notamment été échangé contre ses fils. Autre échange : celui d'Elizabeth, fille d'Henri IV promise à Philippe IV d'Espagne, et de l'infante d'Espagne Anne d'Autriche, fille de Philippe III d'Espagne promise à Louis XIII.

Des traités y ont aussi été signés, comme celui des Pyrénées qui a mis fin à la guerre franco-espagnole en 1659 après de longues négociations. Ces rencontres ont engendré le choix d'un second nom pour cet endroit : l'Île de la Conférence. Le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche y a été négocié en même temps. Il a fallu attendre jusqu'en 1856 pour que le traité de Bayonne établisse la souveraineté successive des deux pays. Chaque représentant était alors estimé comme vice-roi du territoire.

Ce titre n'a pas changé, même s'il est désuet. Il est attribué en France à la directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques. Côté espagnol, il s'agit du commandant naval de San-Sébastien. Une petite cérémonie a lieu chaque année sur l'île lors de la passation d'administration. L'hymne de l'île des Faisans y est notamment joué.