Bon Plan TV : 500 euros de moins sur un téléviseur Samsung

BON PLAN TV. L'Euro 2021 approche et les revendeurs spécialisés commencent déjà à proposer de belles promotions sur différents types de téléviseurs, 4K, Led, Oled ou même 8K. L'occasion parfaite pour s'équiper en réalisant des économies.

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle TV, mais vous ne voulez pas trop vous précipiter pour ne pas manquer d'éventuelles promotions ? Cela tombe bien puisque plusieurs revendeurs spécialisés comme Boulanger, CDiscount ou la Fnac proposent déjà quelques jolies offres sur différents téléviseurs. Les références concernées sont nombreuses et différentes selon le budget dont vous disposez et la qualité d'image désirée.

Plusieurs promotions sur les téléviseurs Samsung

Les TV de la marque Samsung sont régulièrement recherchées. La marque propose plusieurs modèles très intéressants selon votre budget et dispose même de quelques promotions qui vous permettent de réaliser des économies. C'est actuellement le cas chez plusieurs revendeurs sur la TV LED Samsung UE75TU8005.

TV LED UE75TU8005 2020 La Redoute 999,00 € Voir

Boulanger 1490,00 € 999,00 € Voir

Amazon 1060,68 € Voir

Capable d'afficher vos contenus en qualité 4K UHD, elle sera idéale pour être utilisée dans votre salon avec son grand écran de 75", son design très discret et sa barre de son intégrée. La TV LED Samsung UE75TU8005 dispose également de 3 ports HDMI 2.0 et 2 ports USB pour brancher facilement tous vos périphériques externes ou consoles de jeu. Elle est actuellement disponible pour 999 euros sur le site de Boulanger et La Redoute au lieu de son prix habituel de 1499 euros.

Pour un budget moins conséquent, vous pouvez également retrouver la TV LED Samsung UE55AU7105. Sorti en début d'année 2021, ce téléviseur dispose d'un écran de 55" capable de lire tous vos contenus en qualité 4K UHD. Il est également compatible avec vos assistants vocaux comme la Google Home ou Alexa, afin d'être commandé rien qu'avec votre voix. Cette TV LED Samsung UE55AU7105 est actuellement disponible pour 649 euros sur plusieurs sites agrées au lieu de son tarif habituel de 699 euros.

TV LED UE55AU7105 2021 Fnac 687,99 € 605,40 € Voir

La Redoute 649,00 € Voir

Darty 649,99 € Voir

Boulanger 699,00 € 649,00 € Voir

Cdiscount 669,00 € Voir

Les promotions sur les téléviseurs Oled

Les téléviseurs Oled sont régulièrement concernés par des offres promotionnelles sur différents sites de revendeurs spécialisés. Si vous êtes à la recherche d'un tel produit, la TV Panasonic TX-55HZ980E pourrait bien vous convenir, d'autant qu'elle est actuellement disponible à 1199 euros chez la Fnac au lieu de ses 1599 euros habituels. Cette smart TV est notamment dotée d'un écran de 55" disposant d'une définition 4K UHD. Elle dispose également d'une qualité de son surround Pro Dolby Atmos pour retranscrire parfaitement les ambiances sonores de vos contenus. Enfin, la TV Panasonic TX-55HZ980E est compatible avec les assistants Google Home et l'enregistrement de vos programmes via clef USB.

TV OLED Panasonic TX-55HZ980E Fnac 1584,00 € 1184,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

La TV LG OLED55CX dispose également d'un écran de 55" et d'une qualité d'image 4K UHD pour visionner vos contenus préférés. Elle dispose de plusieurs ports HDMI et USB afin d'être pleinement fonctionnelle avec vos différents équipements annexes comme vos consoles de jeu. Son processeur intégré adaptera automatiquement les différents réglages du téléviseur en fonction de vos contenus afin que vous puissiez toujours disposer de la meilleure qualité disponible. Cette TV LG OLED55CX est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

LG OLED55CX Materiel.net 1289,95 € Voir

LDLC.com 1289,95 € Voir

Cdiscount 1320,40 € Voir

Fnac 1684,00 € 1350,40 € Voir

Amazon 1385,00 € Voir

La Redoute 1390,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1390,00 € Voir

Darty 1399,00 € Voir

Les promotions sur les téléviseurs 4K

Les plus petites bourses ne sont pas en reste avec cette TV connectée LG 55UN711C. Cette référence s'adaptera parfaitement à vos différents usages grâce à ses multiples connectiques (3 ports HDMI et de 2 ports USB). Vos contenus seront également bien retranscrits grâce à la qualité 4K UHD de son écran 139 cm et de sa résolution 3840 x 2160. Habituellement proposée à 642 euros, cette TV connectée est actuellement disponible pour 499,99 euros. Notez que cette offre reste limitée dans le temps, ne tardez donc pas trop pour en profiter !

LG 55UN711C - TV LED UHD 4K - 55- (139cm) - Smart TV - 3 x HDMI, 2 x USB 660,40 € 499,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

La TV LED Essentielb 55UHD-A8000B-SMART TV Android est une référence davantage destinée aux plus petits budgets. Ce téléviseur de 55" est capable de proposer vos programmes préférés en 4K UHD ainsi qu'une qualité de son très bonne avec sa barre de son intégrée. Il embarque également le système Android TV qui vous permet de retrouver vos applications préférées directement intégrées. Habituellement proposé à 649 euros, ce téléviseur est en promotion chez plusieurs revendeurs comme Boulanger une fois encore.

TV LED 55UHD-A8000B-SMART TV Android La Redoute 549,99 € Voir

Boulanger 649,99 € 549,99 € Voir

Les promotions sur les téléviseurs 8K

Si vous désirez disposer d'une qualité d'image exceptionnelle, les téléviseurs 8K sont un bon choix. Souvent assez onéreux, ces TV sont cependant parfois concernés par des offres promotionnelles très intéressantes. C'est notamment le cas actuellement sur la TV Samsung QE65Q950TS dotée d'un écran 65". Ce petit mastodonte est capable d'afficher des images en qualité 8K UHD et d'une compatibilité avec vos assistants vocaux connectés. De quoi profiter facilement de vos contenus préférés avec une très haute définition.

TV LED Samsung QE65Q950TS QLED 8K Fnac 4984,00 € 2984,00 € Voir

Boulanger 5987,00 € 2990,00 € Voir

Darty 2999,00 € Voir

Si vous ne disposez pas d'un tel budget, vous pourriez cependant être intéressé par la TV LG 55NANO95 disponible chez plusieurs revendeurs. Cette dernière est dotée d'un écran de 55" capable d'afficher vos images en qualité 8K UHD afin de profiter de la meilleure définition pour tous vos contenus. Elle dispose également d'un mode enregistreur intégré afin de pouvoir retrouver facilement les programmes que vous avez manqués, ainsi qu'une compatibilité avec différents assistants vocaux.

TV LED Lg 55NANO95 8K Fnac 2584,00 € 1284,00 € Voir

La Redoute 1290,00 € Voir

Boulanger 1290,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

Cdiscount 1449,00 € Voir

Amazon 1513,99 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces baisses de prix sont également valables sur plusieurs autres références TV & Son des sites nommés précédemment. Notez cependant que ces promotions sont généralement à durée limitée et que les différents prix affichés peuvent être amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Nous vous recommandons donc de ne pas trop traîner si vous souhaitez réaliser de bonnes affaires !