Bon plan casque audio : -20% sur un casque Marshall

BON PLAN CASQUE AUDIO. C'est une référence parmi les casque audio pas chers. Le Marshall Major IV en coloris noir est actuellement disponible pour 102 euros au lieu de son tarif habituel de 129 euros.

Vous êtes à la recherche d'un bon casque sans-fil fiable et solide ? Cela pourrait bien correspondre à la description du Major IV de chez Marshall ! Ce casque est réputé pour être une excellente référence dans son domaine grâce à sa simplicité d'utilisation et sa fonction pliante qui en font un produit facile à ranger et à transporter. Il est actuellement possible de mettre la main dessus pour seulement 102 euros au lieu de son prix habituel de 129 euros.

Un casque haut de gamme Bose en précommande

Actuellement en précommande chez Darty, le nouveau casque Bose QUIETCOMFORT 45 est accessible au prix attractif de 349,99 euros. Ce casque haut de gamme dispose d'un design sobre et épuré avec son joli coloris White Smoke qui en fera également un vrai petit accessoire de mode. Ce produit est notamment pourvu de 24h d'autonomie pour vos appels et écoutes musicales. Il est également équipé d'un microphone et d'une télécommande afin de le contrôler entièrement. Un casque de référence disponible le 30 septembre prochain.

Le casque sans-fil JBL T460BT noir à petit prix

Si vous êtes à la recherche d'un casque d'entrée de gamme fiable pour vos écoutes de tous les jours, le JBL T460 BT est régulièrement en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés. Ce dernier est alors trouvable aux alentours de 60 euros voir moins en fonction de l'actualité ! Restez donc à l'affût en cas de futures promotions.

Petit et facile à transporter avec ses oreillettes amovibles, le casque sans-fil JBL T460BT est un excellent produit d'entrée de gamme. JBL est une marque reconnue pour ses produits audio depuis maintenant plusieurs années et ce casque sans-fil en témoigne avec ses caractéristiques très intéressantes pour un prix si bas :

Connexion sans-fil via Bluetooth.

Jusqu'à 11 heures d'autonomie.

Contrôle du volume, de vos appels et de votre musique intégré.

Microphone intégré.

Oreillettes amovibles pour un rangement facile.

Autant de spécificités qui peuvent vous séduire dans ce casque sans-fil JBL. Notez cependant que cette baisse de prix n'est pas définitive, puisqu'il s'agit d'une offre de promotion temporaire dans la limite des stocks disponibles. Les prix affichés peuvent donc évoluer rapidement.