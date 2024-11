Votre chien reste-t-il seul trop longtemps ? Un vétérinaire donne le temps idéal à passer avec lui chaque jour

Un spécialiste donne le temps idéal qu'il faut passer avec son chien par jour pour qu'il reste heureux et en bonne santé.

Une loi promulguée fin 2023 limite à 24 heures la durée maximale selon laquelle un chien peut rester seul en Espagne. Si cette obligation n'est pas respectée, les Espagnols s'exposent à une amende se situant entre 500 et 200 000 euros. Si nos voisins ont pris de telles dispositions, c'est parce qu'un animal de compagnie a besoin d'être nourri, promené et stimulé régulièrement pour rester en bonne santé. Cependant, il doit également s'habituer à passer du temps seul et à gérer le stress qui peut survenir si vous travaillez hors de la maison.

Mais les spécialistes estiment que, bien que cette régulation soit importante et nécessaire, elle est encore un peu trop laxiste. Ils rappellent qu'adopter un animal est un choix qui entraîne de nombreuses responsabilités. Selon le vétérinaire et ethnologue Ricard Adán, il est accepté de laisser un chien seul pendant huit heures, au maximum et à condition qu'il soit sorti au moins une heure le matin et une heure immédiatement après le travail. Ces promenades sont absolument indispensables pour son bien-être, car elles lui permettent de se dépenser et de faire ses besoins. Mais en réalité, huit heures, c'est loin d'être suffisant.

"L'idéal serait quatre heures. Le chien est très différent du chat, il a besoin d'interaction, il fait des dégâts, la nourriture et l'eau s'épuisent... Le chien n'est pas capable de se doser lui-même", souligne-t-il.

© 123 RF

En plus de cela, le spécialiste rappelle qu'un chien a besoin d'une routine bien établie et respectée pour se sentir bien. La première chose à faire au réveil est donc de le promener, car tout comme nous, il se réveille avec la vessie pleine. Après la balade, notre ami à quatre pattes peut prendre son premier repas de la journée. À midi, l'animal doit sortir une deuxième fois pour une durée plus courte.

Après cela, vous pouvez jouer avec lui pour le stimuler physiquement et mentalement. La troisième et dernière sortie de la journée doit avoir lieu dès que vous rentrez du travail. Elle doit également durer au moins une heure et peut être suivie d'un second repas en fonction des races. Même si cette routine peut être flexible, il est conseillé de toujours la suivre, tout en variant les lieux de promenade afin qu'il ait de nouveaux stimuli.