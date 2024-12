Ce sont les trois races de chiens les plus difficiles à dresser - cet éleveur est formel

Un dresseur britannique a donné les trois races de chiens avec lesquelles il n'aime pas travailler. L'une d'elles est extrêmement répandue en France.

Avant d'adopter un chien, il faut avoir conscience que son dressage ne sera sûrement pas une partie de plaisir. Assis, attends, couché, pas bouger… Les maîtres risquent de passer de nombreuses heures à lui enseigner les commandes majeures. Sans compter les levers plus que matinaux pour lui apprendre la propreté…

Grâce à leur intelligence, leur envie de faire plaisir et leur caractère docile, certains chiens sont toute fois assez simples à éduquer. Les races les plus connues pour leurs aptitudes d'écoute et d'application sont, entre autres, le Labrador, le Border Collie et le Golden Retriever.

À l'inverse, d'autres races donnent du fil à retordre à leurs propriétaires. Tellement, qu'elles sont même redoutées par les dresseurs professionnels. Interrogé par le journal Daily Express, le dresseur britannique Matt Atherton, de l'entreprise Canine Training, a dressé sa liste des chiens les plus difficiles à éduquer. Bien qu'il soit "absolument magnifique", le Husky de Sibérie figure sur la première marche du podium. "Ils ont une production d'énergie incroyablement élevée", a expliqué le dresseur. "Ils sont élevés pour courir des dizaines de kilomètres chaque jour dans des climats incroyablement rudes, mais ils ne sont pas très orientés vers leur maître, ils ne recherchent pas toujours de conseils et de directives", poursuit-il.

Juste derrière le Husky, on retrouve un chien beaucoup plus petit, réputé pour tenir dans un sac à main et au nom inspiré d'un aliment. Vous l'avez compris, le chien saucisse, ou plus précisément Teckel, serait également compliqué à élever. "Ce sont des chasseurs tenaces et très têtus", assure Matt Atherton. Le teckel peut également "devenir très jappeur sans entraînement persistant." De plus, le dresseur considère les teckels comme des chiens désagréables et susceptibles de développer des comportements problématiques s'ils s'ennuient ou se sentent seuls.

La troisième race dont le dressage pose un problème est légèrement moins répandue en France : il s'agit du Shar Pei. Connu pour sa peau "plissée", ce dernier développe très facilement des problèmes de comportement. Et lorsqu'il en développe, il peine à les résoudre". Il ne faut pas vous méfier de ce chien pour autant. De nature méfiante, il fait un excellent chien de garde et est très affectueux.