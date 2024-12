Votre chien ne pose pas sa tête sur vos jambes par hasard - voilà ce qu'il veut vous dire

Un chien qui pose sa tête sur vos genoux, c'est très mignon, mais pas que ! Ce comportement traduit également une tentative de communication.

Tout au long de sa vie, un chien doit trouver des moyens de communiquer avec ses maîtres. Posture du corps, mouvements des oreilles, aboiements, expressions du visage… il utilise tous ses muscles pour vous faire passer des messages. Et c'est également le cas lorsqu'il pose sa tête sur ou entre vos jambes.

Naturellement, lorsqu'il fait ça sous la table, vous pouvez comprendre que c'est généralement pour vous demander de partager votre repas avec lui. Si son geste fonctionne une fois, soyez sûrs que votre fidèle compagnon recommencera sans hésiter au point que cela devienne une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas la seule analyse que vous pouvez tirer de ce geste.

Si votre ami à quatre pattes se blottit entre vos jambes, cela peut aussi vouloir dire qu'il a peur de quelque chose et qu'il a besoin d'être rassuré. Les bruits soudains, les mouvements inattendus et les passages chez le vétérinaire sont de gros facteurs de stress pour un animal. Il n'est pas non plus rare qu'ils aient peur des aspirateurs, des feux d'artifices ou de l'ouverture des parapluies. Sur les réseaux sociaux, le créateur français Morgan Pigné, plus connu sous son alias @pumbathelion, a tenu à ajouter que "les chiens ont également le réflexe de se cacher dans les jambes de leur maitre lorsqu'ils souffrent d'anxiété de séparation." Un constat qui était d'ailleurs partagé par de nombreux internautes dans les commentaires de sa vidéo.

© 123 RF

Bien sûr, votre animal peut parfaitement utiliser ce mécanisme pour vous montrer qu'il vous aime. Dans ce cas, il le fera lorsqu'il est détendu. Il pourra peut-être même s'endormir sur vos genoux. Le dernier comportement peut être un peu plus problématique, puisqu'il s'agit d'un marquage du territoire. Un chien jaloux et possessif pourrait poser sa tête sur vos genoux et grogner quand un autre animal vous approche. Pour stopper cette attitude, vous pouvez demander conseil à un éleveur ou un vétérinaire.

En général, rappelez-vous que chaque chien est unique et donc que ses habitudes et réactions ne peuvent jamais être 100 % prévisibles. Le meilleur moyen de connaitre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas ? Passer du temps avec lui et l'observer au quotidien. Vous verrez vite son caractère se dessiner.