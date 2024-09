Pourquoi les bottes de paille seront-elles roses dans les champs ces prochains jours ?

Tout le monde a déjà croisé ces bottes de paille au bord des routes, mais certaines sont entourées de plastique rose. Bien plus qu'un simple caprice d'agriculteur, elles ont une signification lourde de sens.

C'est un paysage que l'on a déjà tous observé sur les routes, sans jamais en comprendre l'origine. Lors d'un départ en week-end, en vacances ou simplement lors d'un déplacement sur une route qui traverse les champs, il n'est pas inhabituel de croiser des balles de paille emballées dans un film en plastique rose.

Habituellement entourées d'un film vert ou noir, ces bottes de foin se parent d'une nouvelle couleur à l'arrivée de l'été, puis tout au long de l'automne. Et si on peut penser que les agriculteurs cherchent uniquement à égayer leur quotidien avec des teintes plus ludiques, l'explication est beaucoup plus lourde de sens. Ce film d'enrubannage très spécifique n'est effectivement pas choisi au hasard, mais bien pour la bonne cause.

Lancée en Nouvelle-Zélande, où de nombreux paysans sont des femmes, il y a exactement 10 ans, cette initiative est aujourd'hui diffusée à plus d'une vingtaine de pays dont la France, l'Allemagne, le Chili, la Croatie ou encore le Danemark. Si toutes ces nations ont en partie abandonné le plastique noir, c'est en réalité pour apporter leur soutien aux femmes atteintes d'un cancer du sein. En France par exemple, pour chaque rouleau de film acheté, le fabricant et le revendeur reversent chacun 1 euro à la fondation Arc, destinée à la recherche contre ce cancer qui touche une femme sur huit.

© Marc Meinau-AdobeStock

"Le rose interpelle les gens. Comme c'est inattendu, vous continuez à y penser, c'est ce qui le rend si intéressant", se félicite l'entreprise agricole néozélandaise Trioplast, à l'origine de cette idée. En seulement deux ans, les agriculteurs et entrepreneurs du monde entier avaient déjà permis de verser plus de 768 000 euros à des organisations caritatives contre le cancer du sein. À l'arrivée d'octobre rose, la campagne annuelle mondiale de sensibilisation au dépistage, l'initiative devrait une nouvelle fois rapporter de l'argent à la cause cette année.

Trioplast ne s'est pas arrêtée à la cause au ruban rose, puisqu'elle a depuis lancé deux nouvelles couleurs d'emballage, pour soutenir deux autres causes. Les balles entourées d'un film bleu ciel soutiennent la recherche contre le cancer de la prostate, qui touche 60 % des hommes de plus de 60 ans. Lancées en 2018, les bottes de foin entourées de jaune ont pour but de sensibiliser au cancer pédiatrique, qui touche en moyenne 1 enfant sur 440.