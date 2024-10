Cette île en forme de cœur est la nouvelle destination préférée des mariés, elle se trouve à 2 heures de Paris

Vous souhaitez vous marier dans un endroit romantique aux paysages dignes d'une carte postale ? On a trouvé le lieu idéal.

Le mariage est l'un des moments les plus importants d'une vie. Robe, menu, liste des invités, tout est pensé plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. Sur la liste des dépenses à soigner pour que le jour J soit absolument parfait, le lieu de réception fait certainement partie du top 3.

Et qui n'a jamais rêvé d'accueillir ses convives dans un lieu qui symbolise l'amour au sens littéral du terme ? Grâce à cette île paradisiaque en forme de cœur, c'est désormais possible. Surnommé "L'ile des amoureux", ce petit bout de terre naturellement romantique a été mis en avant par Google Earth en février 2009. Depuis, les couples en recherche d'originalité s'y rendent pour se dire "oui".

Située dans le canal de Pasman, tout proche de la Croatie, Galesnjak est en fait une île privée, actuellement inoccupée. Elle se traverse en 10 minutes à pied sur sa plus grande longueur et ses plages mesurent en tout 1,55 km. Un espace de plus de 135 m2, largement suffisant pour offrir un cadre intime aux amoureux. La manière la plus simple de s'y rendre est en bateau, mais les plus courageux y arrivent en pédalos ou même à la nage.

© 123 rf

Pour y célébrer une union, il faut simplement demander l'accord de son propriétaire. Attention tout de même, l'île est pour le moment complètement déserte. Sur place, vous ne trouverez ni eau courante, ni électricité, ni habitants, mais vous pourrez vous marier en étant entourés d'une grande diversité de plantes et d'arbres sauvages. Il faut donc s'armer de courage et d'organisation pour faire parvenir toutes les commodités sur place. Mais pas de panique, la chanteuse Beyoncé y a célébré son 39ᵉ anniversaire. De son côté, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos y a déjà amarré son yacht plusieurs fois.

C'est d'ailleurs le jour de chance de ceux qui seraient tombés amoureux de l'île. Son propriétaire, un certain Vlado Juresko, a mis une partie de la propriété en vente. Vous pouvez acheter le territoire pour près de 14 millions de dollars ! Les profits devraient servir au développement de la communauté locale. L'heureux nouveau propriétaire se verra également offrir quelques 40 000 mètres carrés de terrain, qu'il peut utiliser à des fins personnelles.