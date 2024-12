Trop de gens l'ignorent, le bouchon des bouteilles d'huile a une fonction cachée - vous ne le jetterez plus jamais

On sait enfin à quoi sert la petite languette en plastique au-dessus des bouteilles d'huile. L'astuce est géniale et hygiénique.

C'est une habitude que nous avons tous en commun. Au moment d'ouvrir une nouvelle bouteille d'huile, nous envoyons le petit anneau en plastique caché sous le bouchon directement dans la poubelle.

Pourtant, ce dernier a plusieurs fonctions inconnues qui font de lui un allié de choix. Malheureusement, la plus utile d'entre elles est aussi la moins connue. Tout d'abord, cette petite languette en plastique à un rôle d'hygiène. Elle permet de garder la bouteille bien hermétique et de ne laisser aucune bactérie extérieure se glisser dedans. L'air qui pourrait y pénétrer risque aussi de créer un effet d'oxydation, ce qui peut détériorer le goût et les propriétés de votre huile.

Mais ce petit anneau a aussi une fonction de doseur ! Oubliez les mares d'huile dans votre salade ou dans votre poêle, plus besoin non plus d'utiliser votre pouce, depuis le début le capuchon ne demande qu'à être utilisé. Il suffit de le retirer, de le retourner et de le coincer dans le goulot de la bouteille grâce aux petites stries qui s'y trouvent. C'est sur le réseau social TikTok que de nombreux cuisiniers en herbe ont découvert cette fonction qui leur a facilité la vie.

"Ça change tout", se réjouissent les uns, "Ça fonctionne !", confirment les autres après avoir testé l'astuce du compte @Organizedandsimplified4u dans leur propre cuisine. Cette technique complètement gratuite vaut donc le détour !

Malheureusement, cette méthode n'est pas valable pour certaines bouteilles en verre dont le bouchon ne présente pas de stries. En revanche, une autre règle s'applique à tous les contenants d'huile, sans distinction de matière : il s'agit de la température de conservation. L'huile doit toujours reposer à une température ambiante se situant entre 12 et 18 degrés, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Les températures trop hautes ou trop basses ne sont pas non plus son meilleur allié. Certaines huiles, comme celle d'olives, commencent à se solidifier ou à devenir troubles à des températures inférieures à 12 °C. Cela est dû à la cristallisation des acides gras saturés qui y sont naturellement présents. Mais rassurez-vous, dans la plupart des cas, ces changements ne sont que physiques. Ils sont donc réversibles et n'affectent pas la qualité, le goût ou les propriétés nutritionnelles de l'huile.