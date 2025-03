Le Nutella a bien changé depuis sa création - il avait une texture et un nom très différents

Inventé il y a près de 80 ans, le Nutella n'a pas toujours ressemblé à celui que nous mangeons aujourd'hui. S'il n'avait pas changé de nom et de texture, il n'aurait sûrement pas eu le même succès.

Les adeptes du Nutella ont récemment perdu l'homme qui a révolutionné leur petit-déjeuner. L'inventeur du Nutella, Francesco Rivella, est mort le 14 février dernier, à l'âge de 97 ans. En 1964, c'est lui qui avait mis au point l'actuelle recette mythique de la pâte à tartiner la plus vendue du monde. Il lui avait même donné son nom, issu du mélange entre "nut" (noisette) et Rivella.

Si Francesco Rivella était régulièrement cité par la marque, il n'est pourtant pas totalement le père du Nutella. Avant l'arrivée du chimiste dans l'entreprise italienne, la pâte à tartiner existait déjà. Seulement, elle ne ressemblait pas du tout à celle que l'on étale aujourd'hui sur nos crêpes et nos tartines ! Déjà composée de sucre (trop sans doute), de noisettes et de cacao, cette dernière ne prenait pas la forme d'une pâte en pot, onctueuse et lisse, presque crémeuse. Lors de sa mise au point en 1946, la première recette se présentait sous la forme d'une brique à trancher et à étaler sur du pain.

Une fois la recette du succès trouvée, Francesco Rivella ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il en a aussi profité pour imaginer un tout nouveau nom à la pâte à tartiner. Avant de s'appeler Nutella, elle avait hérité du patronyme réputé imprononçable d'un personnage de carnaval local : Giandujot. Celui-ci est inspiré du surnom d'un bourgeois bon vivant aimant le vin, "Gioan d'la douja" ou "Jean de la chope" en français.

© Nutella

Mais ce n'est qu'un an après avoir trouvé sa formule finale, que le Nutella a véritablement pris la forme que l'on achète aujourd'hui. C'est en 1965 que le pot ovale à bouchon blanc est arrivé dans les rayons des magasins. Depuis, il est devenu si populaire qu'il s'écoule à plus de 350 000 tonnes par an. C'est presque aussi lourd que l'Empire State Building, qui pèse 365 000 tonnes. En France, environ 300 000 pots sont avalés chaque jour.

Aujourd'hui critiqué pour l'huile de palme qu'il contient, le Nutella n'est plus seul sur le marché des pâtes à tartiner. Le Comptoir de Mathilde, Bonne Maman, Poulain, Milka… toutes les plus grandes enseignes proposent désormais leur interprétation du produit. Pour se démarquer, la marque italienne a commercialisé "Nutella Plant Based" en septembre 2024. Il s'agit une pâte à tartiner présentée comme végane dans lequel le lait est remplacé par des ingrédients végétaux comme des pois chiches et du sirop de riz. En rayon, on peut le reconnaitre grâce à son couvercle vert vif en plastique recyclé.