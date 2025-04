Ce plat de pâtes est facile et les Italiens l'adorent - 3 ingrédients et 2 euros suffisent pour se régaler

Ce plat de pâtes bien connu des noctambules italiens est aussi savoureux qu'économique. Il est surtout très rapide à préparer.

A table ! Si la cuisine française a de nombreux adeptes à travers le monde, une autre cuisine séduit de nombreux gourmands : la gastronomie italienne bien sûr. Elle est variée, s'adapte à tous les budgets et tous les niveaux derrière les fourneaux et regorge de recettes délicieuses, parfois extrêmement simples. Certains plats de pâtes ont conquis les Français depuis de nombreuses années. Après la carbonara, c'est le cas du pesto dont les ventes s'affolent depuis plusieurs années.

Mais d'autres trésors italiens sont encore à découvrir ! Parmi eux, se cache une recette de pâtes aussi simple que délicieuse. Ce plat traditionnel, adoré des Italiens, se prépare avec seulement trois ingrédients de base et en un temps record. Les spaghettis aglio e olio, littéralement "spaghettis à l'ail et à l'huile", sont un classique de la cuisine italienne. Ils sont si populaires qu'on les surnomme affectueusement les "spaghettis de minuit", car ils sont souvent improvisés tard le soir, pour un repas entre amis, à servir rapidement.

Mais simple ne veut pas dire fade ! Avec quelques ingrédients que vous avez sans doute dans vos placards (tous les Italiens en ont, en tout cas), vous pouvez réaliser un plat plein de saveurs et réconfortant. Pour cela et pour 4 personnes, il vous faudra des pâtes bien sûr, de l'huile d'olive et de l'ail. Pour plus de saveurs, un peu de piment frais ou séché et du parmesan râpé sont conseillés.

Avant de passer à la recette, voici donc les ingrédients et quantités nécessaires : 400 grammes de spaghettis, 2 gousses d'ail, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, du piment frais ou séché selon vos goûts et si vous aimez le goût relevé, et enfin du parmesan râpé et du gros sel. C'est tout ! Avec un budget d'environ 1,50 à 2 euros par personne, vous voilà prêt à régaler vos convives.

La préparation est un jeu d'enfant. Commencez par faire bouillir de l'eau salée dans une grande casserole et plongez-y les spaghettis pendant 6 minutes. Pendant ce temps, épluchez et coupez l'ail en deux, puis faites-le revenir doucement avec le piment (si vous le souhaitez) et l'huile d'olive. Égouttez les pâtes, réservez un peu d'eau de cuisson et versez le tout dans la poêle. Faites sauter le mélange 2 à 3 minutes à feu vif en remuant énergiquement avec une cuillère en bois. Ajoutez l'eau de cuisson au fur et à mesure jusqu'à obtenir une délicieuse crème. Servez sans attendre, parsemé de parmesan. Du persil fraîchement haché peut encore sublimer la recette.

Tous les spécialistes de cette recette vous le diront : c'est simple, à condition de ne pas manquer un petit geste décisif. Vous l'avez compris, le secret réside dans le geste de mélanger vigoureusement les pâtes : cela permet de libérer l'amidon qui, avec l'huile, formera une émulsion crémeuse et savoureuse. Les Italiens apprécient particulièrement ce plat pour son goût authentique et réconfortant, mais aussi pour sa facilité et son petit prix. Nul doute qu'après y avoir goûté, les spaghettis aglio e olio deviendront aussi l'une de vos nouvelles recettes préférées !