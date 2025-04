Petites taches noires sur les carottes : faut-il vraiment les jeter ou peut-on encore les manger ?

D'intrigantes taches noires peuvent parfois se développer sur les carottes. Peut-on les manger quand-même ? Faut-il les jeter ? Les scientifiques répondent.

Rentrer des courses et se rendre compte que les carottes fraichement achetées sont parsemées de quelques taches noires peut-être assez désagréable. Même sentiment quand on les sort du réfrigérateur ou du garde-manger après quelques jours à peine... En plus d'être écœuré par ces traces suspectes qui ressemblent à s'y méprendre à de la pourriture, le consommateur est généralement déçu d'avoir dépensé son argent pour un légume qu'il ne pourra pas manger.

Tout d'abord, il est important de confirmer que, oui, ces taches sont bien de la moisissure causée par un champignon appelé Thielaviopsis basicola. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faut s'en débarrasser tout de suite. De nombreux experts, comme les chercheurs de la clinique américaine Mayo, ont expliqué comment se débarrasser efficacement des toxines contenues dans les taches noires.

© Adobe Stock

Ils expliquent tout d'abord que la tache peut parfois n'être visible qu'en surface du légume. Si elle n'est plus visible après épluchure, il n'y a pas de souci à se faire. Lorsque la tache est plus profonde, les scientifiques recommandent de retirer proprement 1 cm autour de la zone affectée. Ce petit tour de main est généralement suffisant pour éliminer tout risque de contamination. Mais attention, cette réponse des experts américains n'est valable que si la carotte est encore ferme. Si elle est noircie mais aussi molle, il ne faut surtout pas en consommer !

Pour éviter que cette moisissure ne se développe sur les carottes, il est important de bien les observer avant de les acheter. Il ne faut choisir que des légumes sains, car une fois installé, le champignon se répand très vite. Ensuite, il est conseillé de les conserver dans un endroit sec et frais, car l'humidité favorise la propagation de la moisissure.

Certains agriculteurs et cuisiniers ont, par ailleurs, un secret de conservation bien gardé. Ils conseillent de bien laver les carottes, de les éplucher puis de les immerger dans une boite remplie d'eau avant les conserver au réfrigérateur. En plus de stopper la moisissure, cela permettra de les garder croquantes plus longtemps.

Dernier conseil : ne stockez surtout pas les carottes à proximité de pommes, d'avocats ou de prunes, car ces derniers libèrent du gaz éthylène, ce qui accélère la maturation et donc la pourriture des carottes.