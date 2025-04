Ces supermarchés de proximité installés partout en France vont changer de nom

Ces petits supermarchés qui se trouvent près de chez vous vont progressivement changer de nom.

Les petits supermarchés de proximité sont bien pratiques pour les citadins et les habitants des villes moyennes en cas de besoin de dernière minute. Les grandes marques ont d'ailleurs toutes ou presque développé leurs modèles réduits. Carrefour a particulièrement étendu ce concept avec Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Contact... Des commerces qui évitent de se rendre dans un hypermarché pour une petite course.

Cependant, certains d'entre eux sont sur le point de changer de nom et ils sont nombreux : pas moins de 660 magasins, soit 10% du parc national global de la proximité, vont être rebaptisés, selon LSA. L'enseigne qui a fait ce choix rencontre actuellement des difficultés. Elle a notamment dû céder des magasins à Auchan et Intermarché. Il s'agit de Casino qui dit au revoir à ses Casino Shop, Petit Casino ou encore Casino#ToutPrès.

"Casino ne fonctionne plus avec une logique de formats et des enseignes différentes selon la superficie, mais selon une logique de marques", explique Philippe Palazzi, directeur général du groupe. Tout le réseau va donc être unifié sous le même nom : Casino.

La mue se fera progressivement, au fur et à mesure des renouvellements de contrats et des ouvertures. Une vingtaine de changements de nom sont prévus pour 2025, dont la moitié à Lyon, Casino y représentant 50% de part de marché avec 60 magasins de proximité, Spar et Vival compris, appartenant aussi au groupe.

"Avec ce nom simplifié de "Casino" on exprime totalement le recentrage de la marque sur un modèle unifié, lisible et ancré dans les territoires. Exit les déclinaisons Casino Shop, Le Petit Casino, Petit Casino", explique Magali Daubinet-Salen, directrice générale des marques Casino, Spar et Vival, dans un communiqué.

Casino souhaite aussi développer des espaces restauration dans ses commerces de proximité pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Cela permettra de s'asseoir pour prendre un encas ou boire un café. Trois piliers seront ainsi davantage mis en avant : les courses du quotidien, les services et la restauration à emporter.

Le groupe Casino présente l'exemple de son nouveau magasin Casino Baraban à Lyon qui "incarne la proximité version 2025 : une offre alimentaire et non alimentaire riche et qualitative ainsi que des services adaptés au quotidien des urbains actifs". En plus du snacking, 260 références de vins sont disponibles à la vente. L'espace propose aussi un service de retrait de colis et de partage de "biens en commun" qui peut par exemple servir à "emprunter de quoi bricoler le week-end".