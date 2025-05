Ni au frigo ni dans la corbeille à fruits : voici le meilleur endroit pour conserver les fraises et éviter qu'elles pourrissent

Pour obtenir des fraises pleines de saveur et sans qu'elles soient molles ou déjà abîmées, quelques petits conseils s'imposent.

Elles arrivent peu à peu dans les supermarchés et les étals des marchés : les fraises sont de retour avec leur bon goût sucré et leur petit air d'été. Que ce soient les variétés les plus précoces comme la Dream ou la Cléry, les petites fruitées comme la Gariguette, ou les grosses fraises d'été, un défi se pose à tous les amateurs de fraises : les conserver au mieux.

Quelques astuces suffisent pour éviter qu'elle ramollissent très vite, perdent de leur goût ou, pire, pourrissent prématurément dans leur emballage. Un point est essentiel : trouver le meilleur endroit pour les conserver au mieux. Voici les réponses pour faire le bon choix.

Premier critère, avant même de penser à leur conservation, il est primordial de bien choisir ses fraises. Une fois cueillies, elles ne mûrissent plus et sont particulièrement sensibles aux chocs. Or, personne n'a envie de manger des fruits abîmés ou des fraises toutes molles. Veillez donc à repérer en magasin toute trace visible sur les fruits.

Les fraises sont particulièrement sensibles aux chocs et aux pressions, particulièrement dans les emballages en plastique qu'on trouve encore en supermarché. Elles sont l'ennemi des meilleures fraises. Un petit carton ou une vraie barquette en carton ou en bois sont déjà préférables. En ouvrant l'oeil de la sorte, vous aurez plus de chances qu'elles se conservent plus longtemps une fois rentrées à la maison.

Vous êtes de retour des courses ? Vient la question de l'endroit où stocker vos fraises. Avant le rangement, une étape supplémentaire permet de désinfecter efficacement les fruits. Elle consiste à préparer une solution de vinaigre blanc dilué avec de l'eau dans des proportions d'un pour trois. Plongez brièvement les fraises dedans pendant une à deux minutes.

Ensuite, il faut bien les sécher avec du papier absorbant. Ce bain de vinaigre élimine les spores de moisissures et les bactéries susceptibles d'accélérer leur détérioration. Attention, ne les équeutez pas et ne les coupez surtout pas ! Les fraises se conservent mieux entières et enlever leur petit chapeau de verdure les fragilisera.

On passe au stockage ? Contrairement aux idées reçues, ni le réfrigérateur ni la corbeille à fruits ne sont des endroits adaptés. Le froid du frigo altère leur texture, les rendant molles et fades. À l'air libre, l'humidité ambiante accélère leur dégradation. Le premier conseil des maraichers est d'utiliser un récipient hermétique avec du papier absorbant. Optez pour une boîte en verre ou en plastique type Tupperware avec un couvercle. Tapissez le fond d'une feuille de papier essuie-tout qui absorbera l'excès d'humidité. Disposez les fraises non lavées et bien séchées en une seule couche si possible pour éviter qu'elles ne s'écrasent. Si c'est impossible, n'hésitez pas à glisser une feuille d'essuie tout entre les couches.

Une dernière astuce pour prévenir l'apparition rapide de moisissures ? Laisser le couvercle entrouvert ou percer de petits trous sur l'aluminium pour permettre à l'air de circuler. Conservez le tout dans un endroit frais, sec et sombre comme un placard aéré ou un cellier. Un frigo pourra faire l'affaire quelques heures si vous souhaitez les consommer rapidement. Bonne dégustation !