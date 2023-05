Comment mettre son parfum : 4 conseils peu connus pour qu'il sente bon et dure plus longtemps

Tout le monde connait quelqu'un qui sent bon à chaque fois qu'on le rencontre et dont le parfum est toujours notable, mais jamais envahissant.

Quand il s'agit de parfum, la plupart des gens ont l'impression de jongler entre deux extrêmes : soit ils appliquent le parfum avec une telle parcimonie qu'il s'évapore en un instant, soit ils en utilisent tellement qu'il étourdit tous ceux qui les entourent. En réalité, l'application correcte du parfum et sa persistance ne dépendent pas tant de la quantité utilisée, mais plutôt des bonnes parties du corps - souvent inattendues - et du moment de la routine beauté.

#1 Il vaut mieux mettre le parfum juste après la douche

La plupart des gens pensent que le parfum doit être la dernière étape de leur routine beauté. Avant de quitter la maison, ils le vaporisent sur la peau, les cheveux et les vêtements, pensant que c'était la meilleure façon de sentir bon et de faire durer le parfum plus longtemps. Erreur : le parfum se diffuse plus intensément lorsqu'il est appliqué directement après la douche ou le bain sur la peau sèche, mais encore légèrement humide et chaude.

#2 Appliquer d'abord la crème hydratante, puis le parfum : l'ordre correct fait la différence

La peau sèche absorbe littéralement le parfum, l'empêchant d'exprimer tout son potentiel. Il vaut bien mieux appliquer la crème hydratante sur la peau avant le parfum. L'idéal est d'utiliser une crème pour le corps, de sorte que l'odeur du produit de soin de la peau ne se mêle pas avec celle du parfum. Ensuite, vaporisez le parfum sur les zones clés de votre corps. C'est-à-dire sur les poignets, les plis des bras, le cou et les lobes des oreilles. La chaleur du corps est particulièrement importante à ces endroits, ce qui fait ressortir plus intensément l'essence.

#3 Cette partie du corps inhabituelle ne doit pas être oubliée

Parmi les zones où il faut vaporiser le parfum se trouve également, et ce n'est pas un hasard, le nombril. Situé au centre du corps, il se réchauffe de manière particulièrement intense, et c'est pour cette raison que les parfums se développent idéalement à cet endroit. Le fait que le ventre soit souvent couvert par des vêtements n'est pas un inconvénient, au contraire cela permet aux molécules de parfum de ne pas s'évaporer rapidement.

#4 Ne vaporisez pas le parfum normal sur les cheveux

Il ne fait aucun doute que les cheveux sont un excellent vecteur de parfum : si les mèches sont agitées par le vent ou si on les secoue, tous ceux autour de vous remarqueront la fragrance. Cependant, en raison de sa forte teneur en alcool, le parfum finit par assécher les cheveux à long terme. C'est pourquoi il est judicieux d'acheter un parfum spécifique pour les cheveux. Il ne contient pas d'alcool, ou en contient beaucoup moins, et protège les cheveux de la perte d'humidité. Certains parfums pour cheveux contiennent également des huiles nourrissantes pour leur donner plus de brillance.