Cet ingrédient que l'on a tous dans nos placards élimine les pellicules, démêle et booste la croissance des cheveux

Vos cheveux sont ternes, gras et difficiles à coiffer ? Tournez-vous vers cet ingrédient insoupçonné aux multiples vertus.

Prendre soin de nos cheveux au quotidien peut vite coûter une petite fortune. Shampooings, après-shampooings et sérums en tout genre, les marques reconnues proposent des gammes de produits complètes, dont le prix dépasse souvent la centaine d'euros. Pourtant, bon nombre d'ingrédients que nous avons déjà dans nos tiroirs peuvent offrir des résultats similaires, pour beaucoup moins cher. L'un d'eux, fréquemment utilisé par les actrices Jennifer Aniston et Scarlett Johansson, est particulièrement polyvalent.

Principalement utile pour les chevelures normales à grasses, ce produit permet tout d'abord de réduire l'excès de sébum et d'éliminer les produits capillaires. Également employé pour conserver la couleur, définir les boucles et rendre les cheveux significativement plus brillants, c'est un vrai petit trésor. On peut même le mélanger à une cuillère à soupe de miel dans un demi-litre d'eau afin de stimuler la croissance des cheveux.

Mais alors, où peut-on trouver cet ingrédient du quotidien aux vertus magiques ? Dans les placards de la cuisine, évidemment ! Aussi populaire auprès des diététiciens pour ses capacités d'aide à la digestion, il s'agit bien sûr du vinaigre de cidre. Pour l'intégrer à vos soins habituels, rien de plus simple. Il suffit de mélanger 500 ml d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et de rincer vos cheveux avec cet élixir revitalisant. Les résultats du rinçage seront quasi immédiats.

Cependant, pour des changements plus profonds et durables, il est conseillé d'incorporer ce mélange miraculeux dans votre routine capillaire de manière régulière. Celles et ceux qui souhaitent traiter leurs pellicules peuvent également en ajouter quelques gouttes dans leur shampooing habituel.

Attention tout de même, le vinaigre de cidre n'est pas un allié de tous les cuirs chevelus. Il est par exemple déconseillé aux cheveux déjà très secs ou sensibles, car son pH acide pourrait aggraver ces problèmes. De manière générale, il est préférable pour tout le monde de l'utiliser une fois par semaine, voire une fois tous les quinze jours seulement.