Les couples dans cette situation ont beaucoup plus de chances de se séparer que les autres - les scientifiques sont formels

Certains couples sont voués à l'échec pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est financière et plutôt surprenante.

La France est définitivement le pays de l'amour. Rien qu'en 2023, on dénombrait 452 000 unions officielles (mariages et Pacs). Ce chiffre est d'ailleurs en augmentation, contrairement à ce que l'on pourrait penser.

Pourtant, plus de 100 000 couples se séparent chaque année, pour de multiples raisons. Selon un rapport publié par l'Institut national d'études démographiques en septembre 2024, 60 % des Français se séparent à cause de difficultés dans la vie intime. Ces dernières peuvent prendre la forme de conflits, ou de comportements violents ou abusifs. Elles comprennent aussi l'infidélité. Parmi les autres motifs de séparation, l'étude souligne la gestion du quotidien, les questions de parentalités et des difficultés dans la vie professionnelle.

Mais l'Ined a soulevé une nouvelle raison pour laquelle de plus en plus de couples se séparent ou divorcent. Selon l'établissement français, "les couples dans lesquels la femme soutient la famille sont confrontés à un risque plus élevé de dissolution par rapport aux autres types de couples". Cela veut donc dire que les couples où la femme gagne plus de 55 % des revenus sont plus susceptibles de se séparer, avec un risque 11 à 40 % plus élevé que ceux ayant des revenus égaux. Ce risque augmente à mesure que la contribution financière de la femme s'élève.

Mais alors, comment expliquer cette "instabilité" qui touche toutes les formes de couples et tous les âges ? L'analyse de l'Ined est simple : "Les femmes qui ont des revenus plus élevés que leur conjoint peuvent envisager plus facilement la séparation en cas d'insatisfaction dans le couple, car elles ont les moyens financiers de vivre de manière indépendante", ce qui n'est parfois pas le cas dans le sens inverse.

Il est cependant important de rappeler que l'égalité salariale est loin d'être établie en France. Parmi les couples analysés pour cette étude, le revenu le plus important demeure apporté par l'homme dans 49,3 % des cas. Pour aller plus loin, seuls 20,5 % des couples ont des revenus égaux. La femme n'est la principale contributrice que dans 13,7 % des cas. La newsletter Les Glorieuses a d'ailleurs lancé un hashtag annuel annonçant la date et l'heure à laquelle les femmes devraient théoriquement s'arrêter de travailler jusqu'à la fin de l'année du fait des inégalités salariales (4% à poste égal, 15% en moyenne si l'on prend tous les emplois). Cette année, cette date symbolique tombait le vendredi 8 novembre, à 16h48.