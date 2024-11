C'est la région de France où les habitants sont les plus chauvins, et ils disent pourquoi

Surprise, en 2024, ce ne sont pas les Bretons les habitants les plus chauvins de France !

Chaque région de France apporte son lot de paysages, patrimoine naturel et gastronomique distinctifs, avec des spécialités uniques et des traditions bien ancrées. Leur identité rend fiers ses habitants, comme le démontrait une enquête Sociovision pour TF1 réalisée en 2021, qui dévoilait que 87% des Français se sentaient bien là où ils habitaient et 83% étaient fiers de leur région. Mais alors qui sont les habitants les plus attachés à leur région en 2024 ? Nous avons obtenu la réponse à travers notre enquête réalisée du 3 au 7 octobre 2024 sur 2 070 personnes représentatives de la population nationale française, âgées de 18 ans et plus, effectuée par l'institut de sondage YouGov France,

Si les Français ont choisi la Provence comme région préférée parmi les 13 régions de l'Hexagone avec un score de 13, 21%, c'est une région qui a longtemps été boudée par le passé qui arrive en deuxième position du podium, avec 11,94% des votes. Et la surprise a été de taille lorsque nous avons pu constater qu'un habitant sur deux de la région en question plaçait ce choix en première position ! Et non ce n'est pas la Bretagne, longtemps désignée comme la région la plus chauvine... Petit indice mais de taille : c'est la première région économique de France, réputée pour son nombre important de sièges sociaux d'entreprises, mais aussi pour ses lieux culturels prestigieux.

Vous n'y êtes toujours pas ? Il s'agit de la région Île-de-France ! En effet, notre sondage a révélé qu'ils sont 54% des Franciliens à avoir choisi leur région comme "préférée" de France, là où les habitants de la Provence ont choisi leur propre région à 34%. Et pourtant, avant comme après la crise du Covid, ce n'était pas une région qui avait véritablement la cote. Pour un meilleur "cadre de vie", ils étaient 85% des Franciliens prêts à vouloir quitter leur région, si l'on en croit un sondage de Michael Page et Page Personnel effectué en 2015. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer ? Le patrimoine culturel de la région n'a jamais été aussi riche et accessible depuis le Grand Paris. Qu'il soit naturel, architectural, artistique ou gastronomique... les Franciliens sont comblés !

La région Île-de-France, qui concentre 19% de la population française métropolitaine, est devenu encore plus attrayante au-delà du Paris intra-muros, véritable musée à ciel ouvert bien connu pour ses musées et monuments emblématiques. Le développement accru du Grand Paris cette année, avec son réseau de transports en commun dense, a démultiplié les propositions culturelles et les activités de loisirs.

Avec ses forêts et parcs verdoyants, châteaux (Rambouillet désormais ouvert au public, Saint-Germain-en-Laye qui accueille en son sein le Musée d'Archéologie nationale), en passant par ses villes historiques (Provins, Senlis, Moret-sur-Loing etc.) et ses villages pittoresques (La Roche-Guyon, Barbizon, Giverny etc.) qui offrent un cadre de vie agréable, l'Île-de-France est véritablement devenue une région où il fait bon vivre.