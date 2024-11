Si vos yeux sont de cette couleur, vous êtes plus intelligents que la moyenne - les spécialistes sont formels

Bleus, marrons, verts ou gris ? Les gens qui ont les yeux de cette couleur sont les plus intelligents.

"Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes", comme le disait si bien Cicéron, les yeux sont l'une des parties les plus importantes du visage. À eux seuls, ils font passer les émotions les plus profondes, et révèlent parfois les intensions cachées.

Mais s'ils sont capables de trahir votre amour ou votre haine pour quelqu'un, vos yeux peuvent aussi donner des détails sur votre niveau d'intelligence. Des chercheurs de l'Université King's Gollege de Londres et de la faculté de médecine Érasme de Rotterdam ont mené une étude sur plus de 460 participants afin d'établir une corrélation entre la couleur de l'iris et le comportement. Ils ont tout d'abord pu en conclure que les personnes aux yeux noirs sont généralement plus réservées, dynamiques et agréables à vivre.

Selon cette même étude, les individus ayant les yeux marron sont associés à la confiance en soi, au respect et à la loyauté. Mais ce sont bien les 10 % restants de la population qui sont les plus intelligents. Les personnes ayant les yeux bleus s'illustrent en effet pour leur force intérieure, leur intelligence émotionnelle et leur romantisme. Ils se distinguent aussi par leur générosité et leur calme à toute épreuve.

© New Africa-AdobeStock

Mais ces aptitudes n'empêchent malheureusement pas les personnes aux yeux bleus d'être plus fragiles que les autres. On sait par exemple depuis longtemps que les yeux clairs sont assez sensibles aux rayons du soleil et à la lumière. Certaines recherches ont aussi démontré que les yeux clairs ont également plus de chances de développer des maladies comme des dégénérescences liées à l'âge. Le port régulier de lunettes de soleil leur est donc fortement recommandé.

Une soixantaine de gènes sont impliqués dans la détermination de la couleur des yeux. Et alors que 80 % de la population a les yeux marron, les yeux verts sont les plus rares. Seuls 2 % des gens ont les yeux de cette teinte. À titre de comparaison, on compte plus de gens avec les yeux gris que d'individus avec les yeux verts.