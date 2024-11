Beaucoup le font au réveil, cette habitude augmente le stress pour toute la journée - ce n'est pas regarder son téléphone

Faites attention à vos habitudes matinales. Certaines d'entre elles pourraient vous causer plus de mal que de bien.

Le matin, il est important d'avoir une routine stable pour éviter le stress dès le réveil. Boire un café, prendre une douche chaude et enfiler une tenue dans laquelle on se sent bien permettent d'émerger doucement, sans être trop brusqué. Mais pour commencer la journée du bon pied, encore faut-il bien finir sa nuit.

Musique douce, lumière évolutive ou au contraire, son et vibrations agressives, chacun fait comme il peut pour réussir à sortir du lit. Pourtant, une étude menée par Withings a montré que 64 % des Français partagent une très mauvaise habitude, qui ruine les effets positifs de leur sommeil. Cette pratique, qui nous fait parfois plaisir, est en fait très problématique, car elle "augmente la tension artérielle et la fréquence cardiaque au réveil. Cela vous rend stressé dès que vous commencez votre journée", a expliqué l'expert du sommeil américain Martin Seeley.

Vous l'aviez déjà compris, le principe de repousser son alarme de quelques minutes chaque jour est vivement déconseillé. "En 5 ou 10 minutes, le corps n'a que le temps d'entrer dans la phase de "sommeil léger" avant d'atteindre la phase de sommeil profond. Par conséquent, le corps passe en mode combat ou fuite au lieu de se reposer", souligne l'expert. Répéter ce processus deux, trois ou même quatre fois chaque matin est donc une vraie source de stress.

"Ce sentiment de somnolence peut persister et influencer toute notre journée négativement", poursuit Dr Kat Lederle, thérapeute du sommeil et spécialiste du rythme circadien. "Lorsque nous appuyons sur le bouton "répéter", cela commence à perturber notre horloge biologique. Notre corps finit par anticiper ces multiples réveils et nous dormons moins profondément."

Les spécialistes recommandent ainsi d'abandonner cette habitude le plus tôt possible, et de commencer à se lever dès la première sonnerie du réveil pour ne pas créer de tension inutile. Plus facile à dire qu'à faire, on vous l'accorde. Sur les réseaux sociaux, les internautes proposent une solution radicale : "Je mets mon réveil dans une autre pièce, ce qui me force à me lever pour aller l'éteindre", explique une jeune femme sur X (Twitter). "Ensuite, il faut seulement combattre l'envie de se recoucher !"