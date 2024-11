Oubliez Colmar et Strasbourg, ce marché de Noël alsacien est le plus authentique de tous

Cette petite cité de caractère alsacienne possède le marché de Noël le plus authentique de France.

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Ces marchés historiques, avec leurs places festives et lieux hors du temps, font vivre la magie de Noël en Alsace. Si les plus réputés sont ceux de Colmar ou Strasbourg, cette commune moins connue d'Alsace propose pourtant un marché remarquable pour son authenticité, loin de la foule.

En 2023, il s'est hissé sur la deuxième marche du podium du marché de Noël le plus authentique selon un sondage lancé par France Bleu Alsace sur sa page Facebook, juste derrière celui de Colmar. Chaque deuxième week-end du mois de décembre, le Christkindelsmärik, ou "marché de l'enfant Jésus" - tel est le nom donné en langue alsacienne au traditionnel marché de Noël - prend place dans le cadre féerique de cette cité de caractère, où 200 stands mettent à l'honneur des produits du terroir et de l'artisanat exclusivement locaux, reconnus pour leur grande variété et diversité, de la décoration (jouets en bois, poteries, bijoux, porcelaine) à la gastronomie (truffes du Grand-Est, foie gras, escargots, vins, miel, Bredele).

Avec près de 30 000 visiteurs qui s'y rendent chaque année, contre 1,5 millions au marché de Noël de Colmar et 3,3 millions de visiteurs à celui de Strasbourg, ce marché de Noël se découvre dans une ambiance plus intimiste que ses sérieux concurrents. Il prend place dans la capitale du Pays de Hanau, l'une des plus belles villes d'Alsace du Nord qui possède de charmantes maisons à colombages, de magnifiques oriels et de nombreux édifices classés Monuments historiques illuminés. Bienvenue au marché de Noël de Bouxwiller !

Le marché de Noël de Bouxwiller © Frantisek Zvardon

L'atmosphère y est chaleureuse et festive, avec des animations pour tous les âges, des contes aux concerts (musiques classique, de films et de Noël, à la fois récentes et traditionnelles) en passant par la déambulation de personnages traditionnels. Les gourmands seront comblés avec une offre de restauration plus qu'alléchante : Àpfelkechle (beignets aux pommes à l'Alsacienne), Spaetzle (pâtes alsaciennes) à la choucroute, Grumberekechle (galettes de pommes de terre), tartines au fromage blanc chaudes, bretzels, soupe aux pois, et bien plus encore ! Et grande nouveauté cette année, un marché aux truffes labellisé prend place sur le parvis Gilbert Weil.

Rendez-vous donc du 6 au 8 décembre 2024 pour découvrir durant 3 jours et 2 soirées le charme du marché de Noël de Bouxwiller, dont l'authenticité n'est plus à prouver. Ne manquez pas d'y goûter aux "charbons de Bouxwiller", des chocolats pralinés, pépites du savoir-faire de la famille Isenmann qui chaque année font leur grand retour lors de la soirée de l'avent du foyer protestant.