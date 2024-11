C'est le secret des Scandinaves pour mieux dormir à deux - une experte d'Ikea le dévoile

Les couples scandinaves ont adopté une méthode astucieuse pour améliorer leur sommeil. Une spécialiste de chez Ikea la conseille à tous ses clients.

Bien dormir est l'un des piliers principaux d'une bonne hygiène de vie. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop lumineux, pas trop bruyant… De nombreuses conditions doivent être réunies pour que nous puissions passer une bonne nuit. Mais lorsque l'on est en couple, les choses se compliquent.

Il n'est pas rare que l'une des parties apprécie dormir sous une couette épaisse, tandis que l'autre préfère rester au frais. Mou ou ferme, à mémoire de forme ou non, la question du choix du matelas peut aussi causer quelques querelles. Eux aussi confrontés à ce problème, les Scandinaves ont trouvé une solution radicale, que nous ne devrions pas tarder à adopter.

© Africa Studio-AdobeStock

"Il n'y a pas de réponse systématique à la question : "Quel est le bon matelas ?"", explique Charlotte Cadic, spécialiste du sommeil chez Ikea. "Les couples doivent prendre conscience que chaque individu a ses propres préférences, c'est pour cela que je conseille systématiquement la solution suédoise à mes clients." Car oui, les Scandinaves ont depuis longtemps compris une réalité que les Français peinent à accepter : un couple n'a pas besoin de dormir dans le même lit et sous la même couette pour être épanoui.

Avoir deux lits distincts permet à chacun de choisir l'oreiller, la couette, les draps et le matelas qui lui conviennent. Dans votre propre lit, vous avez également une plus grande liberté de mouvement. Vous pouvez donc vous enrouler dans votre couette sans déranger votre partenaire.

"On a une taille et un poids différents et surtout pas le même ressenti à la chaleur. Il ne faut donc pas être réticent à se séparer pour la nuit", complète la spécialiste. Pas d'inquiétude, cela ne veut pas dire que vous vous aimez moins, bien au contraire ! Plusieurs lits ne veut pas non plus dire plusieurs chambres. Il est tout à fait possible de coller les deux couches l'une contre l'autre si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à utiliser un sommier commun ! La qualité de votre sommeil n'en sera qu'améliorée et vous serez donc dans de meilleures dispositions pour passer de bons moments à deux pendant la journée.