Trop de gens le font - pourtant il est dangereux de rester éveillé après cette heure

Vous pensez être plus efficace lorsque vous travaillez la nuit ? Selon des chercheurs américains, cette habitude pourrait en fait être très risquée.

Qui n'est jamais resté éveillé tard pour regarder une émission ou finir absolument la saison de sa série préférée, lire le dernier chapitre d'un roman haletant, ou même rentrer après une soirée entre amis ? Le plus souvent positifs, ces événements marquent profondément notre corps et notre esprit. Mais, même si on aimerait qu'ils arrivent plus souvent, ils devraient absolument rester des exceptions.

Dans plusieurs études récentes, les scientifiques ont mis en lumière les nombreux problèmes engendrés par une veille trop tardive. Selon les spécialistes du département de neurologie du Massachusetts General Hospital, il existe même un horaire précis à ne pas dépasser pour rester en bonne santé, physique comme mentale.

Mais alors, à partir de quelle heure vaut-il mieux rester en sécurité au fond de son lit ? Eh bien à partir de minuit pile ! Elizabeth B. Klerman, la chercheuse au Massachusetts General Hospital, explique que notre cerveau change pendant les 24 heures qui composent une journée. À cause de ces bouleversements, nous réagissons différemment la journée et la nuit. "La tendance que nous avons à considérer les informations sous un jour positif atteint son point culminant le matin et son point le plus bas la nuit", soulève-t-elle. À l'inverse, notre tendance à considérer l'information sous un angle négatif ou menaçant est plus élevée la nuit.

© New Africa- adobe stock

Les études ont, entre autres, prouvé que les risques de suicides sont significativement plus hauts à partir de cette heure. Les accidents de voiture, homicides et crimes augmentent également statistiquement après cette horaire. Nos choix alimentaires ont aussi tendance à être moins sains, car nous avons alors tendance à davantage consommer d'aliments transformés et consommons plus de calories que nécessaire.

Le corps produit par ailleurs plus de dopamine après minuit. Ce niveau élevé risque d'altérer le système de récompense et de motivation et d'augmenter la probabilité d'adopter un comportement à risque. Boire trop, conduire trop vite, prendre un sens interdit pour gagner du temps… la liste des dangers est trop longue ! Il vaut donc mieux utiliser cette dopamine pour faire de beaux rêves.