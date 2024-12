C'est le seul signe à observer pour savoir si quelqu'un vous ment - ce n'est pas le langage corporel

Grâce à cette technique d'analyse assez simple, vous ne serez plus jamais bernés par les personnes qui vous parlent.

Contrairement au conte Pinocchio, notre nez ne s'allonge pas à chaque fois que nous mentons ! Nous devons donc faire preuve d'analyse, de finesse et de subtilité pour savoir si les personnes en face de nous sont honnêtes. Et si certaines idées ont la vie dure, les vieilles croyances ne sont pas toujours des références...

Selon une croyance répandue, les gens qui mentent sont ainsi agités et bougent constamment... Mauvaise nouvelle, c'est un point qui ne fait plus l'unanimité chez les experts ! Heureusement, d'autres comportements tous simples peuvent, eux, réellement nous aider à déceler les imposteurs.

Premier signe à scruter : vous feriez mieux de vous méfier d'une personne aux yeux fuyants. Cela peut indiquer qu'elle ne souhaite pas affronter votre jugement, ni trahir ses mensonges avec son regard. Elle peut également avoir le regard fixe sur l'horizon, ou sur le sol, ce qui l'aide à se concentrer pour inventer ce qu'elle va vous dire. Attention cependant ! Certaines personnes, sans doute les plus armées dans l'exercice, appliquent la technique opposée : ils vous regardent droit dans les yeux pour essayer de vous convaincre.

Un second élément, qui n'est pas corporel, mais oral, peut aussi vous permettre de repérer les tromperies. Interrogé par le magazine mensuel britannique BBC Science Focus, l'expert en psychologie de la tromperie à l'Université de Portsmouth, Aldert Vrij, a donné son astuce. Selon lui, s'il y a un manque évident de détails dans ce qu'on vous dit, il s'agit sûrement d'un mensonge.

"Si le nombre de détails d'une histoire semble préoccupant, c'est quelque chose que vous devriez interroger", a-t-il expliqué. En clair, une histoire trop vague ou au contraire confuse par le nombre de détails présents est très probablement une histoire inventée de toute pièce. Réfléchir de manière critique à ce qu'on nous dit est donc bien plus important que le comportement de la personne qui nous le dit !

Et chez les petits ? Les Pinocchio en herbe sont nombreux et peuvent commencer très tôt. Il faut savoir que les enfants sont capables de mentir "correctement" à partir de 5 ou 6 ans, selon de nombreux experts. Dans les premiers temps, ils s'en servent en priorité pour éviter d'être punis. Bien que la manipulation soit généralement perçue de manière négative, les psychologues qui travaillent avec les enfants considèrent la compréhension et l'appropriation du concept de mensonge comme un signe positif. Cela indique que leur pensée est en train de mûrir et qu'ils commencent à distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas...