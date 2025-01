Les psychologues ont une solution radicale pour gérer une personne narcissique - vous serez enfin tranquille

Une psychologue américaine spécialisée dans la gestion du comportement des narcissiques vient de dévoiler sa technique pour se débarrasser d'une personne toxique. Sa méthode est drastique.

Il est difficile de faire face à un narcissique quotidiennement. Manipulation, arrogance ou encore domination, ces individus peuvent facilement faire de notre vie un enfer.

Bien qu'il existe différents types de narcissisme, tous présentent les mêmes caractéristiques principales : l'égocentrisme et le manque d'empathie envers les autres. "Les gens sont surpris quand je dis cela, mais quand je rencontre quelqu'un de très charmant et extraverti, je suis en alerte", explique Amy Brunell, professeure de psychologie à l'Université d'Ohio.

En plus de son analyse de ce type de personnalité, la spécialiste a partagé son plus précieux conseil pour arriver à gérer ce genre de personnes. Et il est très simple : "Si vous êtes dans une nouvelle relation et que vous avez l'impression que cette personne est narcissique, la meilleure chose que vous puissiez faire est de partir tout de suite", a affirmé Brunell dans le journal Cambridge Business. Vous avez bien lu, celle qui s'est spécialisée dans "le rôle du narcissisme dans la société" recommande purement et simplement de couper les ponts avec ces gens au moindre signe suspect.

© bernardbodo-adobe stock

Mais alors comment reconnaître un narcissique avant qu'il ne soit trop tard ? Les psychologues préconisent de faire attention à ce que l'on appelle le "love bombing". Appelé Bombardement d'amour en français, cette technique consiste à noyer d'amour la personne que l'on veut manipuler. Petites attentions, grandes déclarations, livraison de fleurs, centaines de messages dans la journée… Si ces comportements sont trop fréquents au début d'une relation, cela pourrait indiquer que la personne est narcissique. Elle porte toute l'attention sur vous pour que vous ne remarquiez pas son comportement problématique. Elle risque de retourner la situation à son avantage au bout de quelques mois et de devenir abusive.

Même si ces comportements nous font sentir spéciaux et aimés, il est important de s'en méfier afin de s'assurer que la personne nous apprécie vraiment et qu'elle n'est pas dangereuse. Bien sûr, Amy Brunell rappelle qu'il existe aussi beaucoup de personnes pour qui ces habitudes sont bienveillantes et naturelles. Dans ce cas, c'est un bon signe ! Votre compagne/compagnon prendra soin de vous sur le long terme.