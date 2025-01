Peu de gens la connaissent, cette astuce avec un oreiller est pourtant la clé pour mieux dormir

Alors qu'on conseille souvent de placer un oreiller dans le frigo pour profiter de la fraicheur en plein été, une autre solution applicable toute l'année permet de mieux récupérer sans effort.

"C'est l'une des conditions principales si l'on veut bien dormir, pourtant, on n'en parle pas assez avec nos patients". Dans une vidéo publiée à la fin de l'année 2024, le médecin généraliste britannique Dr Ahmed a rappelé que les écrans et les soucis du quotidien ne sont pas la seule raison pour laquelle vous avez un sommeil agité.

Selon lui, la plupart de ses patients ont, sans le savoir, le même défaut qui les empêche de dormir correctement. "Souvent, nous parlons de l'hygiène du sommeil, de l'heure de coucher, etc, mais nous n'évoquons presque jamais la bonne posture à adopter pour dormir", regrette-t-il sur son compte TikTok. Il commence par expliquer qu'il faut absolument éviter de dormir sur le ventre, avec une jambe repliée sur le côté, car cela tord énormément la colonne vertébrale.

S'adressant en particulier aux "side sleepers", c'est-à-dire aux personnes qui dorment sur le côté, le médecin conseille ensuite de placer un oreiller entre les genoux et les chevilles. "Cela garde vos hanches, votre pelvis, vos genoux, et vos chevilles alignés", explique le spécialiste. "Cette méthode peut aider beaucoup d'entre vous qui souffrez de douleurs au dos à l'heure du coucher".

Pour améliorer encore plus votre position lorsque vous dormez, pensez à acheter un oreiller adéquat, car il peut causer de grosses douleurs à votre nuque et à votre dos s'il n'est pas adapté à vos besoins. Il est conseillé aux dormeurs sur le dos d'opter pour un oreiller de hauteur et de fermeté modérée pour maintenir un alignement naturel entre la tête, le cou et la colonne vertébrale. Ceux qui persistent à dormir sur le ventre devraient plutôt choisir un coussin plat et souple, pour éviter de trop relever la tête.

Sachez également qu'il faut changer d'oreiller tous les deux à trois ans environ, selon les recommandations. Cependant, un oreiller bas de gamme peut perdre son maintien en moins de six mois ! Si votre tête s'enfonce trop dans le coussin, vos cervicales sont trop sollicitées. il est donc alors temps d'investir dans un nouvel oreiller.