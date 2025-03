Voici 5 signes subtils qui identifient une personne stupide

Vous avez peut-être déjà eu l'impression de vous adresser à quelqu'un de stupide dans le cadre de votre travail ou dans votre vie quotidienne. Vérifiez s'il présentait l'un de ces cinq signes qui ne trompent jamais.

Selon le dictionnaire de Linternaute.com, les personnes stupides sont décrites comme "manquant de finesse, d'intelligence et de jugement". Il ne faut cependant pas les confondre avec les gens naïfs ou étourdis, qui sont vus de manière plus positive. Dans son ouvrage Suis-je bête ! L'héroïque Professeur Rollin foudroie la bêtise avec ruse et modestie, le journaliste et humoriste français François Rollin, connu pour ses sketchs absurdes et la série Palace, a souhaité partager sa propre vision de la stupidité !

Il caractérise tout d'abord une personne stupide comme quelqu'un qui "fait des actions contraires à son propre intérêt". Il explique également que la stupidité est différente du manque d'éducation. "La bêtise n'est pas l'inculture ou l'ignorance. Certaines personnes extrêmement cultivées ont des comportements qui relèvent de la bêtise. Et inversement !", assure l'éminent spécialiste.

Après avoir proposé cette définition, celui que l'on connait aussi sous le nom de Professeur Rollin a dressé un classement des "cinq marqueurs de la stupidité". D'après lui, cette liste "ne prouve pas la bêtise, mais elle en donne un bon diagnostic".

L'inconséquence : les personnes stupides agissent ou parlent sans réfléchir aux conséquences de leurs actes et sans prendre en compte leur objectif.

L'auto-définition : c'est l'un des piliers les plus importants, estime François Rollin. Il s'agit de la perception qu'une personne a d'elle-même. Interrogé par le magazine français Marianne en 2021, l'humoriste explique que les personnes stupides ont une auto-définition d'elle assez élogieuse. Il illustre son propos avec la phrase que nous avons tous entendue de nombreuses fois : "Je suis quelqu'un qui déteste l'hypocrisie".

Le suivisme langagier : les personnes stupides utilisent trop d'expressions ou de mots "tendances" sans se rendre compte qu'ils ne sont pas originaux. Parmi les termes reconnaissables, on peut citer : "je dis ça, je ne dis rien" ou "je ne suis pas venu là pour enfiler des perles".

L'absence d'empathie : une personne empathique se remet en question et est apte à changer d'avis. Or, les individus stupides sont incapables de changer de position ou d'accepter qu'elles ont tort.

L'absence de doute : François Rollin se présente comme un adepte de la pensée de l'écrivain français Gustave Flaubert. Il partage l'idée selon laquelle "l'intelligence, c'est le doute. L'absence de doute, c'est la bêtise".

Mais Rollin tient également à expliquer qu'une personne ne peut être définie comme stupide qu'après avoir été notifiée de son erreur et ne pas avoir changé de comportement. "La bêtise, ce n'est pas l'erreur, c'est l'erreur qui persévère", conclut-il.