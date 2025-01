Ces détails dans la signature indiquent qu'une personne est autoritaire et orgueilleuse - ne vous faites plus avoir

Si petite, mais si révélatrice… Selon des spécialistes, une simple signature peut donner de véritables indications sur votre personnalité et votre tempérament.

Les experts de l'écriture manuscrite estiment que notre signature en dit long sur notre personnalité. Appelés graphologues, ces spécialistes peu connus sont capables de nous cerner en quelques secondes en analysant simplement les spécificités de notre émargement.

Sur le site spécialisé Write Choice, l'analyste indien Vishwas Ved a expliqué qu'il est capable de relever pas moins de 14 erreurs de signature à éviter. Vanité, orgueil, mauvaise estime de soi ou encore hypocrisie… Selon lui, ces signes peuvent subtilement témoigner des aspects négatifs de la personnalité. Avant de les révéler, il rappelle tout de même qu'il n'a pas pour habitude de définir le caractère d'une personne en se basant seulement sur la signature. En général, il travaille également sur un échantillon d'écriture pour être encore plus sûr de ce qu'il avance.

Vishwas Ved commence tout d'abord par donner les caractéristiques des signatures des personnes autoritaires et orgueilleuses. "Lorsque la première lettre est plus haute et plus grande que les autres lettres, cela montre que l'auteur est vantard et autoritaire.", assure-t-il. Le spécialiste s'explique en disant que les gens qui signent de cette façon ont tendance à embellir et à exagérer leurs propres actions au détriment des autres. À l'inverse, il note que les signatures plus petites et plus simples font état d'une personnalité modeste et bienveillante.

L'expert oriente ensuite son analyse sur les signatures ne comportant pas de points sur les I ou d'accents sur les E. "Cela soulève un manque d'attention, une tendance à se laisser distraire ou à oublier des obligations, ainsi qu'un manque d'ordre, de précision et d'exactitude", commente-t-il. Il souligne aussi que les "signatures gribouillées" reflètent une personnalité prétentieuse qui ne prend pas le temps de rendre son écriture lisible pour les autres. Enfin, il explique que les émargements barrés par un ou deux traits trahissent une estime de soi très basse.

Bien entendu, l'analyse d'une personnalité ne peut pas et ne doit pas se baser sur la signature seule. L'analyste explique qu'il convient de travailler sur l'écriture "dans son ensemble, en détectant et en interprétant chaque marque et caractéristique individuellement ". La graphologie n'est d'ailleurs qu'une partie de l'étude de la personnalité. Elle peut être combinée à d'autres disciplines comme la psychologie pour être plus complète.