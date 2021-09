Bon plan LEGO : 2 LEGO Friends ou City achetés, le 3e offert

BON PLAN LEGO. En ce moment, du 1e au 13 septembre, vous pouvez bénéficier d'une offre "2 achetés, le 3e offert" sur les LEGO de la gamme Friends et City chez CDiscount et la Fnac !

Il n'est pas rare de voir des promotions sur des sets de construction LEGO. Cette marque iconique continue de séduire petits et grands avec de nombreuses nouveautés chaque année. Parmi les offres intéressantes du moment, on retrouve une promotion "2 achetés, le 3e offert" sur le gamme LEGO City et LEGO Friends. Il est possible d'en profiter chez la Fnac, ainsi que CDiscount !

Parmi les différents packs concernés par cette offre, on retrouve quelques classiques comme la célèbre navette spatiale LEGO avec son astronaute, disponible à seulement une vingtaine d'euros chez la Fnac et CDiscount qui participent à l'offre. Mais vous pourriez également craquer sur le pack du train de marchandises qui dispose de nombreuses pièces, ou encore le petit skatepark.

Du côté des LEGO Friends, le choix est également bien présent avec des sets qui couvrent beaucoup de budgets. On y retrouve par exemple le bus de l'amitié qui fera une superbe maison de poupée pour les passionnés. Le jardin d'Olivia sera également un cadeau idéal pour celles et ceux qui n'ont pas un gros budget

Notez que l'offre "2 achetés, le 3e offert" ne fonctionne que sur le set le moins cher de votre commande. Pour la Fnac, il vous suffira d'ajouter les différents sets à votre panier. Tandis que pour CDiscount, il vous faudra rentrer le code promotionnel "LEGOBTS21". Cette offre est disponible du 1e septembre au 13 septembre inclut. Offre et conditions à retrouver sur les sites officiels des magasins correspondants.

Que vous ayez aimé la dernière trilogie Star Wars ou non, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux sets LEGO actuellement en promotion chez différents revendeurs spécialisés. Plusieurs sets sont disponibles afin que vous puissiez assembler vos scènes et vaisseaux préférés issus de l'univers Star Wars. Notez également que certains sets sont fournis avec des personnages afin de remettre en scène les meilleurs moments des films.

On y trouve également de superbes répliques de célèbres casques de la saga, qui feront une magnifique décoration dans votre maison ou appartement. Qu'il s'agisse de Dark Vador, des Scout Troopers ou Stormtroopers, vous avez le choix. Ils restent cependant un choix de cadeau idéal si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars.

Notez que ces promotions ont eu lieu à partir de la journée spéciale "May the 4th", mais sont encore disponibles. Ils ne devraient cependant pas tarder à revenir à la normale, donc ne tardez pas trop pour réaliser de bonnes affaires. Les prix évoqués peuvent également évoluer en fonction des stocks disponibles ou de l'actualité.