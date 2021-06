Bon plan LEGO : le gant de Thanos en promotion !

BON PLAN LEGO. Cadeau idéal pour les fans de Marvel, le célèbre gant de Thanos est actuellement en promotion chez Amazon. Une pièce de qualité, facile à assembler et à exposer dans votre salon.

Si vous êtes un grand fan des films ou des comics Marvel, vous devez certainement connaître le personnage de Thanos. Ce tyran est notamment très célèbre pour son gant de l'infini, arme de destruction massive. Ce dernier existe en set LEGO, et est actuellement en promotion chez Amazon. Habituellement disponible pour 75 euros, ce set vous est proposé à 57 euros pour une durée limitée.

Le gant de l’infini Amazon 74,99 € 57,00 € Voir

Cdiscount 74,99 € 69,90 € Voir

Darty 69,95 € Voir

Fnac 74,99 € Voir

La Redoute 75,55 € Voir

Il n'est pas rare que des sets LEGO tombent en promotion. Le pack Lamborghini Sián FKP 37 est cependant assez onéreux, et une remise le concernant est toujours bienvenue ! Ce set, habituellement disponible pour 379 euros, est actuellement en baisse de prix à 319 euros. Un coupon de réduction à cocher sur Amazon vous permet même de disposer d'une promotion supplémentaire pour un prix final de 246 euros !

LEGO 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 Voiture de Course, Set avancé pour Adultes, modèle de Collection 379,99 € 319,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

De son côté, la Fnac propose de jolies réductions de prix sur d'autres modèles LEGO. Parmi ces produits, on retrouve notamment un pack de 2 voitures Lamborghini sorti en janvier 2020, un pack avec un voiture de rallye ou encore le set de la voiture Dodge Charger de Dom dans la saga Fast and Furious. Ces différents sets sont régulièrement concernés par des offres de promotion, et ne sont pas les seuls disponibles sur les sites de revendeurs. N'hésitez donc pas pour y faire un petit tour et y dénicher de belles offres.

Lamborghini urus st-x & lamborghini huracán super trofeo evo Amazon 64,99 € 55,99 € Voir

Cdiscount 88,45 € 55,99 € Voir

Fnac 56,99 € Voir

La Redoute 58,99 € Voir

Rue du Commerce 61,55 € Voir

Darty 64,60 € Voir

La voiture de rallye contrôlée Amazon 139,99 € 90,41 € Voir

Cdiscount 172,45 € 90,41 € Voir

Rue du Commerce 114,36 € Voir

Darty 114,91 € Voir

Fnac 117,99 € Voir

La Redoute 134,99 € Voir

La dodge charger de dom Amazon 109,99 € 87,20 € Voir

Cdiscount 140,12 € 91,57 € Voir

Fnac 92,90 € Voir

Darty 92,90 € Voir

La Redoute 104,98 € Voir

Que vous ayez aimé la dernière trilogie Star Wars ou non, vous trouverez certainement votre bonheur parmi les nombreux sets LEGO actuellement en promotion chez différents revendeurs spécialisés. Plusieurs sets sont disponibles afin que vous puissiez assembler vos scènes et vaisseaux préférés issus de l'univers Star Wars. Notez également que certains sets sont fournis avec des personnages afin de remettre en scène les meilleurs moments des films.

75301 X-WING DE LUKE Amazon 49,99 € Voir

Fnac 53,23 € Voir

La Redoute 55,33 € Voir

Darty 58,39 € Voir

75300 TIE FIGHTER IMPERIAL Darty 28,99 € Voir

Amazon 39,99 € 32,80 € Voir

Cdiscount 39,99 € 33,78 € Voir

Fnac 44,93 € Voir

La Redoute 48,97 € Voir

75299 CONFLIT A TATOOINE Amazon 29,99 € 27,99 € Voir

Cdiscount 45,92 € 29,99 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

La Redoute 36,02 € Voir

Darty 36,89 € Voir

Le mandalorien et l'enfant Amazon 19,99 € 15,99 € Voir

Cdiscount 31,10 € 15,99 € Voir

Fnac 19,54 € 17,99 € Voir

Darty 22,95 € Voir

La Redoute 26,71 € Voir

On y trouve également de superbes répliques de célèbres casques de la saga, qui feront une magnifique décoration dans votre maison ou appartement. Qu'il s'agisse de Dark Vador, des Scout Troopers ou Stormtroopers, vous avez le choix. Ils restent cependant un choix de cadeau idéal si vous voulez faire plaisir à un fan de Star Wars.

Casque de stormtrooper™ Amazon 59,99 € 50,42 € Voir

Cdiscount 81,50 € 50,42 € Voir

Fnac 51,99 € Voir

Rue du Commerce 55,43 € Voir

Darty 62,19 € Voir

La Redoute 66,42 € Voir

Lego Lego 75304 tbd-ip-lsw10-2021 Amazon 69,99 € Voir

Cdiscount 93,90 € 69,99 € Voir

Fnac 69,99 € Voir

Darty 76,89 € Voir

Notez que ces promotions ont eu lieu à partir de la journée spéciale "May the 4th", mais sont encore disponibles. Ils ne devraient cependant pas tarder à revenir à la normale, donc ne tardez pas trop pour réaliser de bonnes affaires. Les prix évoqués peuvent également évoluer en fonction des stocks disponibles ou de l'actualité.