Vous êtes un hacker professionnel si vous trouvez le code de ce cadenas avec ces 5 maigres indices

Saurez-vous "craquer" le code et ouvrir ce cadenas avec les cinq seuls indices que nous vous donnons ? Ce petit jeu demande réflexion et méthode pour parvenir à trouver la solution.

Les jeux de logique rencontrent un joli succès sur internet. Celui-ci ne déroge pas à la règle, les joueurs ont été nombreux à commenter et tenter leur chance sous la publication Twitter de Tansu Yegen. Le défi est simple : parvenir à trouver le code qui ouvre le petit cadenas. 5 indices et pas un de plus, c'est tout ce dont vous disposez pour trouver le fameux code et remplir votre mission de hacker ! Le code est composé de 4 chiffres compris dans les lignes à droite. Le jeu consiste à opérer par élimination en se basant sur les indices placés ci-dessous.

Voici les fameux indices indispensables :

Sur la première ligne "9-2-8-5", un seul chiffre est correct mais il n'est pas à la bonne place.

Sur la 2e ligne "1-9-3-7", deux chiffres sont bons mais ils ne sont pas bien positionnés.

Sur la 3e ligne "5-2-0-1", un seul chiffre est bon et il est à la bonne place !

Sur la 4e ligne "6-5-0-7", rien n'est bon !

Sur la 5e ligne "8-5-2-4", deux chiffres sont bons mais ils ne sont pas bien positionnés.

Il faut donc agir par élimination ligne par ligne pour resserrer les indices et trouver petit à petit les bons chiffres. Vous avez trouvé ? Bravo ! Il est temps de vérifier si vous avez vu juste.

Vous souhaitez voir la solution ? Voici l'explication donnée :

Comme indiqué au quatrième indice, les chiffres "6-5-0-7" sont tous à éliminer. A la première ligne, le 5 peut donc être exclu.

A la cinquième ligne, puisque le 5 est également exclu, seules les combinaisons 8-2, 8-4 et 2-4 sont possibles. Cela ne peut pas être 8-2 car ces deux chiffres sont aussi présents à la première ligne. Or, l'indice y mentionne un seul chiffre bon. Reste en possibilité 8 et 4 ou la combinaison 2 et 4. On tient notre premier chiffre : le 4, présent dans les deux combinaisons, est forcément dans le code final, accompagné d'un 2 ou d'un 8 !

A la première ligne, notre première trouvaille nous permet de savoir que le code final contient un 2 ou un 8. Le 9 peut être éliminé puisqu'un seul chiffre est bon sur cette ligne. On élimine également le 9 de la 2e ligne.

Sur cette 2e ligne, ne restent que deux possibilités : le 1 et le 3 puisque nous avons déjà éliminé le 9 et le 7. Or, l'indice mentionne que deux chiffres sont justement bons sur cette ligne. Nous tenons nos 2e et 3e chiffres du code : le 1 et le 3. La solution se rapproche !

On le sait à présent : la solution contient par conséquent le 1, le 3 et le 4, reste à lever le mystère de la première ligne : est-ce le 2 ou le 8 ? Regardez bien, cela ne peut pas être le 2 puisque la 3e ligne ne contient qu'un seul chiffre bon et qu'on y trouve déjà le 1 présent dans notre code final. Bingo !

Nous tenons désormais nos quatre chiffres : le 1, le 3, le 4 et le 8. Mais dans quel ordre ?

La troisième ligne nous donne un précieux indice. Souvenez-vous, "un seul chiffre est bon et il est à la bonne place !" C'est forcément le "1" à placer en dernier dans notre code final.

Les indices de la première et de la cinquième ligne permettent de placer le 8 au 2e rang.

Enfin, le troisième indice permet de placer le 3 à la première place de notre code.

Verdict : nous avons forcément le 3 en premier suivi du 8 et le 1 en dernier. le 4 complète le code en 3e. Le bon code est ainsi 3-8-4-1. Vous venez de trouver le bon code du cadenas.

N'hésitez pas à donner votre réponse et vos explications sur notre page Facebook, à commenter votre performance ou à défier vos amis via le bouton rouge ci-dessous.