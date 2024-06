Manifestations contre le RN : les prochaines dates de ce week-end

Les manifestations contre l'extrême droite et le Rassemblement National (RN) se poursuivent ce week-end des 22 et 23 juin 2024. Voici ce que l'on sait des dates, horaires et lieux de rendez-vous.

A deux semaines des élections législatives anticipées qui se dérouleront les 30 juin et 7 juillet, des milliers de manifestants continueront à se rassembler sur la capitale et dans les petites et grandes villes de France pour dire non à l'extrême droite et au parti de Jordan Bardella (RN) au pouvoir. Le week-end dernier, 640 000 manifestants se sont rassemblés partout en France. La manifestation qui a mobilisé le plus de personnes s'est déroulée ce samedi à Paris avec un cortège de 250 000 personnes selon la CGT contre 75 000, d'après la préfecture, qui s'est élancé depuis la place de la République jusqu'à Nation. A Quimper dans le Finistère, près de 2 600 personnes se sont rassemblées, à Valence dans la Drôme on dénombrait pas moins de 2 200 personnes et à Nancy en Meurthe-et-Moselle près de 2 000 personnes.

Sur BFM TV, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a évoqué un "raz-de-marée populaire" pour "empêcher la catastrophe organisée". La secrétaire nationale EELV Marine Tondelier, présente dans la manifestation parisienne de ce week-end, s'est exprimée devant les manifestants : "Les choses sont très simples aujourd'hui, c'est soit les fachos, soit nous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi votre camp. Mais maintenant, c'est tous les autres qu'il faut aller chercher : ceux qui en ont marre de voter, ceux qui ne savent pas, ceux qui ont peur. Il faut les rassurer, les motiver. On est ensemble et on va gagner !", a-t-elle lancé.

De nouvelles dates de manifestations ont d'ores et déjà été annoncées par Attac France, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, ainsi que la FSU (Fédération syndicale unitaire) territoriale, soutenues par des associations comme SOS Racisme et de nombreux syndicats, fédérations et collectifs de gauche. Celles-ci n'ont pas encore été relayées officiellement par l'intersyndicale dont la CGT, bien que cela ne devrait tarder. Prenez déjà connaissance des dates, heures et lieux des prochains rendez-vous ci-dessous ou à l'aide du sommaire ci-contre.

A quelle date a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Paris ?

Dimanche 23 juin 2024 à 15 heures, métro Opéra : "Unité contre le fascisme et l'extrême-droite !" organisé par la FSU Territoriale, Attac France, des syndicats étudiants et des associations comme SOS Racisme. A la mémoire de Clément Méric et contre le fascisme, le cortège partira avant 16 heures de la place de l'Opéra, puis "prendra la rue de Rohan, place du Carrousel, quai F. Mitterrand, quai du Louvre, rue de l'amiral de Coligny, rue du Louvre, rue Etienne Marcel, bd Sébastopol, bd de Strasbourg, rue du 8 mai 45, rue du fbg St Martin, bd de la Villette... jusqu'à Stalingrad".

Cet appel "doit permettre un sursaut face au climat de racisme, d'homophobie et aux exactions des groupes fascistes", peut-on lire sur la page officielle de la FSU Territoriale.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Marseille ?

Samedi 22 juin 2024 à 11 heures, sur le Vieux-Port : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

A quelle date a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Lyon ?

Samedi 22 juin 2024 à 14 heures, place Bellecour : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Bordeaux ?

Dimanche 23 juin 2024 à 16 heures, place Jean Moulin : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

A quelle date a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Lille ?

Pour le moment, aucune manifestation n'est annoncée officiellement à Lille. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer une prochaine date pour ce week-end.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Rennes ?

Samedi 22 juin 2024 à 17h30, place du Parlement de Bretagne : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

Y aura-t-il une prochaine manifestation anti-RN à Brest ?

Aucune date de rassemblement contre le Rassemblement National n'a encore été annoncée officiellement. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer un prochain rendez-vous pour ce week-end.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Nantes ?

Samedi 22 juin 2024 à 16 heures, annoncée sur le site officiel d'Attac France pour "une unité contre le fascisme et l'extrême droite". Cette manifestation n'a pas encore été relayée par l'intersyndicale.

A quelle date a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Toulouse ?

Samedi 22 juin 2024 à 10 heures, le lieu de rendez-vous n'a pas encore été annoncé sur le site officiel d'Attac France pour "une unité contre le fascisme et l'extrême droite". Cette manifestation n'a pas encore été relayée par l'intersyndicale.

Y aura-t-il une prochaine manifestation anti-RN à Pau ?

Pour le moment, aucune manifestation contre l'extrême droite n'a encore été annoncée officiellement à Pau. Les organisations syndicales ne devraient pas tarder à annoncer un prochain rdv pour ce week-end.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Montpellier ?

Samedi 22 juin 2024 à 15 heures, au Parc du Peyrou : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

A quelles date et heure a lieu la prochaine la manifestation anti-RN à Strasbourg ?

Dimanche 23 juin 2024 à 16 heures, le lieu de rendez-vous n'a pas encore été diffusé sur le site officiel d'Attac France. Cette manifestation pour "une unité contre le fascisme et l'extrême droite" n'a pas encore été relayée par l'intersyndicale.

Y aura-t-il une prochaine manifestation anti-RN à Nice ?

Aucun rassemblement contre le Rassemblement National n'a encore été annoncé officiellement à Nice. Les organisations syndicales pourraient annoncer un prochain rdv pour ce week-end.

A quelle date a lieu la prochaine manifestation anti-RN à Grenoble ?

Aucune date de rassemblement contre l'extrême droite n'a encore été annoncée officiellement. L'intersyndicale ne devrait pas tarder à annoncer une prochaine manifestation ce week-end.

Quand tombe la prochaine manifestation anti-RN à Angers ?

Dimanche 23 juin 2024 à 15 heures, le lieu de rassemblement n'a pas encore été annoncé sur le site officiel d'Attac France. Cette manifestation pour "une unité contre le fascisme et l'extrême droite" n'a pas encore été relayée par les organisations syndicales.

Les prochaines manifestations anti-RN dans les autres villes de France

Prenez connaissance, ci-dessous, des prochaines manifestations organisées ce week-end contre le Rassemblement National (RN) dans les plus petites villes de la France métropolitaine, regroupées par région et par ordre alphabétique :

Les manifestations anti-RN en Auvergne-Rhône-Alpes (hors Lyon et Grenoble) :

A Clermont-Ferrand : samedi 22 juin à 15 heures, place Delille : "une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite", et le mercredi 26 juin à 18 heures, une date déjà annoncée sur le site officiel d'Attac France pour "une unité contre le fascisme et l'extrême droite"

Les manifestations anti-RN en Bourgogne-Franche-Comté :

Pour le moment, aucune manifestation officielle n'a encore été annoncée en Bourgogne-Franche-Comté contre l'extrême droite le week-end prochain.

Les manifestations anti-RN en Bretagne (hors Rennes et Brest) :

Pour le moment, aucune autre manifestation, en dehors du rassemblement à Rennes du samedi 22 juin, n'a encore été annoncé officiellement en région Bretagne.

Les manifestations anti-RN dans le Centre-Val de Loire :

Tours : samedi 22 juin à 15 heures, place Jean Jaurès : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

La manifestation anti-RN en Corse

Pour le moment, aucune manifestation déclarée n'est organisée en Corse contre l'extrême droite.

Les manifestations anti-RN dans le Grand Est (hors Strasbourg) :

Metz : samedi 22 juin à 15 heures, le lieu de rassemblement n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

Les manifestations anti-RN dans les Hauts-de-France (hors Lille) :

Pour le moment, aucune nouvelle manifestation n'a encore été annoncée officiellement dans les Hauts-de-France.

Les manifestations anti-RN en Île-de-France (hors Paris) :

Pour le moment, aucune autre manifestation, en dehors du rassemblement sur la capitale du dimanche 23 juin, n'a encore été annoncé officiellement en région parisienne.

Les manifestations anti-RN en Normandie :

Caen : dimanche 23 juin à 15 heures , place St Pierre, à l'appel de la FSU Territoriale pour une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

: , place St Pierre, à l'appel de la FSU Territoriale pour une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite. Le Havre : dimanche 23 juin à 11 heures, le rdv n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

Les manifestations anti-RN en Nouvelle-Aquitaine (hors Bordeaux) :

Pour le moment, aucune autre manifestation, en dehors du rassemblement à Bordeaux du dimanche 23 juin, n'a encore été annoncé officiellement en région parisienne.

Les manifestations anti-RN en Occitanie (hors Toulouse et Pau) :

Nîmes : samedi 22 juin à 11 heures , Maison Carrée

: , Maison Carrée Albi : samedi 22 juin à 11 heures , le rendez-vous n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

: , le rendez-vous n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France Auch : samedi 22 juin à 10h30 , le lieu de rassemblement n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

: , le lieu de rassemblement n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France Tarbes : samedi 22 juin à 10 heures, le rdv n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

Les manifestations anti-RN en Pays de la Loire (hors Nantes et Angers) :

Le Mans : samedi 22 juin 2024 à 15 heures , place de la République : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite.

, place de la République : une manifestation en hommage à Clément Méric, contre l'extrême-droite. Saint-Nazaire : samedi 22 juin 2024 à 17 heures, le lieu de rassemblement n'a pas encore été annoncé sur le site d'Attac France

Les manifestations anti-RN en Provence-Alpes-Côte d'Azur (hors Marseille et Nice) :