Regardez bien, un pauvre petit animal se cache dans cette meute de tigres, trouvez-le en 20 secondes !

Ce jeu d'observation joue sur les contrastes et les couleurs. Parmi les tigres présents, un seul animal se cache et est à trouver en quelques secondes seulement.

Les illusions d'optique et jeux d'observation sont devenus une véritable mode sur le web, et les amateurs de casse-tête et énigmes sont nombreux à relever le défi. En voici plutôt corsé et amusant. Sur l'image ci-dessous, ont été dessinés de nombreux tigres. Certans ressemblent à ceux que l'on s'imagine facilement avec leur pelage roux et noir mais d'autres sont plutôt des tigres blancs de Sibérie. Tous ? Non, un autre animal a été dissimulé parmi eux et il ne doit pas être très à l'aise face à tous ces félins. Le tigre est réputé pour être l'un des plus gros carnivores terrestres.

Pour relever le défi, vous devrez trouver ce petit animal en moins de 20 secondes. Vous êtes prêt ? Voici l'image :

Le jeu, proposé par Jagran Grosh, a conquis de nombreux utilisateurs. Le défi n'est pas facile car il joue sur les couleurs, les formes mais aussi les contrastes. Quoi de plus proche que les rayures noires sur le pelage blanc du tigre de Sibérie... que notre animal mystère ? Oui, il est blanc et noir et ce n'est pas un panda.

Vous avez besoin d'aide ? Voici un indice important : l'animal que nous cherchons sur cette image est un zèbre. Attention vous n'avez plus que quelques secondes pour le trouver.

Top, c'est terminé ! Il est désormais temps de passer à la solution. Sachez que ces petits jeux d'observation exigent rigueur, méthode et concentration... en plus d'une vision affûtée ! Voici l'image avec la solution :

Eh oui, le petit zèbre bien caché sur cette image était là. Ce n'était vraiment pas facile, surtout en 20 petites secondes. Vous pourrez retenter votre chance dans un autre jeu. Si vous avez trouvé, bravo ! N'hésitez pas désormais à partager votre performance et à défier vos amis. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton rouge ci-dessous pour partager l'article.